الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في دور الثمانية لكأس العالم 2022 والتشكيل المتوقع

البرازيل
البرازيل

ضرب منتخب البرازيل موعدا مع منتخب كرواتيا في دور الثمانية بكأس العالم 2022 بعد الفوز الكبير على المنتخب الكوري الجنوبي بأربعة أهداف لهدف في دور الـ16 من البطولة.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في دور الثمانية 

يحل موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2022 يوم الجمعة 9 ديسمبر الجاري، على أرضية ستاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة، على أرضية ستاد المدينة التعليمية.

مشوار البرازيل لدور ربع النهائي 

ونجح منتخب البرازيل في الوصول إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2022، متصدرا لترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على صربيا وسويسرا في أول جولتين قبل أن يخسر المباراة الأخيرة أمام نظيره الكاميرونى.

وفي دور الـ16 نجح المنتخب البرازيلي في الوصول إلى دور ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف.

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مشوار كرواتيا لدور ربع النهائي 

في المقابل وصل منتخب كرواتيا لدور الـ 16 بعد أن تأهل في المركز الثاني للمجموعة الساسدة خلف المغرب وأمام كل من بلجيكا وكندا.

ونجح المنتخب الكرواتي في الوصول إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح 3 /1 بعدما امتدت إلى أشواط إضافية عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كرواتيا

ومن المتوقع أن يبدأ تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، اللقاء أمام كرواتيا بتشكيل مكون من:-

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو.
  • الوسط: كارلوس كاسيميرو، فريد، لوكاس باكيتا.
  • الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينيا، ريتشارليسون.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام البرازيل

  • حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش
  • خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش - ديان لوفرين - جوسكو جوارديول - بورنا باريستيش.
  • الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش.
  • الهجوم: إيفان بيريسيتش - أنردي كراماريتش - برونو بيتكوفيتش.
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