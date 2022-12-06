البرتغال تكتسح سويسرا بسداسية وتضرب موعدًا مع المغرب فى ربع نهائى المونديال

اكتسح منتخب البرتغال نظيره سويسرا بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في نهاية مباريات دور ثمن النهائي بكأس العالم 2022 بقطر.



الفوز أهّل البرتغال إلى ربع النهائي ليضرب موعدًا مع المغرب الذي تأهل سلفًا بفوز تاريخي على إسبانيا بركلات الترجيح.

الشوط الأول

استحوذت سويسرا على الربع ساعة الأولى في اللقاء، وفي أولى هجمات البرتغال الخطرة بالدقيقة 17 سجل جونزالو راموس أول أهداف البرتغال بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من جواو فيليكس باغتت يان سومر حارس سويسرا.

وفي الدقيقة 21 كاد راموس أن يسجل الهدف الثاني وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت سهلة في يد سومر.

وفي الدقيقة 31 أرسل جواو فيليكس عرضية خطيرة، كاد فابيان شار أن يحولها في مرماه بالخطأ لتخرج ركنية.

وضاعف بيبي مدافع البرتغال المخضرم النتيجة لفريقه في الدقيقة 33، برأسية قوية بعدما ارتقى بقوة ووضعها في شباك سومر بعد ركنية برونو فيرنانديز.

وأنقذ دييجو دالوت مرماه من هدف في الدقيقة 37، بعد رأسية فيولر الذي وضعها فوق كوستا.

وفي الدقيقة 42 تصدى سومر لانفراد من جونزالو راموس بطريقة رائعة.

الشوط الثاني

سيطر واستحوذ البرتغال على كل شيء في اللقاء، وعاد جونزالو راموس لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 51 بتسديدة داخل منطقة بعد عرضية دالوت.



وفي الدقيقة 55 زاد رافائيل جيريرو من متاعب سويسرا بالهدف الرابع بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها الأول بنجاح في مرمى سومر بعد صناعة راموس.



وقلص مانويل أكانجي مدافع سويسرا النتيجة في الدقيقة 58 بعد متابعة، لركنية شوردان شاكيري بقدميه في مرمى دييجو كوستا.



وفرض راموس نفسه نجمًا للقاء وأكمل الهاتريك الخاص به والأول في المونديال بالدقيقة 67 بعدما انفرد بسومر ووضع الكرة من فوقه.



واختتم رافائيل لياو نصف دستة أهداف البرتغال في الدقيقة الأخيرة بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء، جعلت سومر يشاهدها في مرماه.