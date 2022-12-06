الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفيومى: عدد المحال العامة غير المرخصة تتجاوز نسبتها الـ 50%

الدكتور محمد الفيومي
الدكتور محمد الفيومي

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إنه سوف يتم بدء تطبيق قانون المحال العامة الأحد القادم، متابعاً: "المحل المرخص أمامه سنة علشان يشمله القانون والمحلات غير المرخصة لديها فرصة عامين".

المحال العامة

وأكد الدكتور محمد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإجراءات الخاصة بهذا القانون تشمل التقديم الإلكتروني أو التقديم عبر مكاتب الاعتماد أو مكاتب التراخيص، ومن ثم الحصول على شهادة اعتماد.

مكاتب الترخيص  

وأضاف في حديثه أن ٣٣٩ مكتب ترخيص متوفرين في المدن والمحافظات المختلفة، مؤكداً أن عدد المحال العامة غير المرخصة تتجاوز نسبة الـ٥٠٪.

محمد الفيومي مساء دى ام سى رامي رضوان دي ام سي المحال العامة العليا للمحال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

بصمات ودماء وفوارغ طلقات.. الأدلة الجنائية ترفع الآثار البيولوجية من مكتب محامى كرداسة

النيابة تأمر بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية لتعديها على أطفال بها

من المكتب للمشرحة.. نقل جثة محامى كرداسة إلى «زينهم» لتشريحها

زيارات مدرسية لمشروع مصنع «كيما 2» الجديد

«فيها حاجة حلوة»| الإسكندرانية يشيدون بافتتاح مشروعات التطوير: «بلدنا رجعت جميلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية