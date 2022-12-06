الفيومى: عدد المحال العامة غير المرخصة تتجاوز نسبتها الـ 50%

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إنه سوف يتم بدء تطبيق قانون المحال العامة الأحد القادم، متابعاً: "المحل المرخص أمامه سنة علشان يشمله القانون والمحلات غير المرخصة لديها فرصة عامين".

المحال العامة

وأكد الدكتور محمد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإجراءات الخاصة بهذا القانون تشمل التقديم الإلكتروني أو التقديم عبر مكاتب الاعتماد أو مكاتب التراخيص، ومن ثم الحصول على شهادة اعتماد.

مكاتب الترخيص

وأضاف في حديثه أن ٣٣٩ مكتب ترخيص متوفرين في المدن والمحافظات المختلفة، مؤكداً أن عدد المحال العامة غير المرخصة تتجاوز نسبة الـ٥٠٪.