دفاع النواب: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أولويات التنمية

استعرض د. وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، الخطوات التى تم اتخاذها والخطة المستقبلية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبى وتشغيل العمالة والخطة المستقبلية لهذه المنطقة الواعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة وبحضور الدكتور وليد جمال الدين - رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له.

وأشار رئيس الهيئة إلى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها ما بين ١٢ قطاعًا صناعيًا و٣ قطاعات خدمية، إضافة إلى صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أول مشروعاتها في السخنة، حيث أطلق فخامة رئيس الجمهورية إشارة البدء للعمل في أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بالسخنة، وهو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا في الوقت الراهن تماشيًا مع التوجهات العالمية.

وتابع جمال الدين: بالإضافة إلى البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين، فضلًا عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي.

وأوضح أن الهيئة تسير إلى المضي قدمًا في مشروعات تموين السفن التي تبذل فيها الهيئة مجهودًا كبيرًا فيها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر التي حققت الهيئة فيها خطوات حثيثة فيه حيث تم توقيع ١٦ مذكرة تفاهم تم من ضمنها توقيع ٩ اتفاقيات اطارية لتنفيذ ٩مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف ٢٠٢٦، مشيرًا إلى توقيع ٦ مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة المهمة وارتباطها بالأمن القومى المصرى وهى من أولويات التنميه للدولة المصرية.

ولفت المصري إلى أن اللجنة تقدمت بعدد من المقترحات ستكون فى عين الاعتبار من الدولة وذالك فى إطار الدور البرلمانى التشريعى والرقابي.