الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

دفاع النواب: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أولويات التنمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرض د. وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، الخطوات التى تم اتخاذها والخطة المستقبلية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبى وتشغيل العمالة والخطة المستقبلية لهذه المنطقة الواعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة وبحضور الدكتور وليد جمال الدين - رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  والوفد المرافق له.  

وأشار رئيس الهيئة إلى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها ما بين ١٢ قطاعًا صناعيًا و٣ قطاعات خدمية، إضافة إلى صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أول مشروعاتها في السخنة، حيث أطلق فخامة رئيس الجمهورية إشارة البدء للعمل في أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بالسخنة، وهو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا في الوقت الراهن تماشيًا مع التوجهات العالمية.

وتابع جمال الدين: بالإضافة إلى البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين، فضلًا عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي.

وأوضح أن الهيئة تسير إلى المضي قدمًا في مشروعات تموين السفن التي تبذل فيها الهيئة مجهودًا كبيرًا فيها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر التي حققت الهيئة فيها خطوات حثيثة فيه حيث تم توقيع ١٦ مذكرة تفاهم تم من ضمنها توقيع ٩ اتفاقيات اطارية لتنفيذ ٩مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف ٢٠٢٦، مشيرًا إلى توقيع ٦ مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة المهمة وارتباطها بالأمن القومى المصرى وهى من أولويات التنميه للدولة المصرية.

ولفت المصري إلى أن اللجنة تقدمت بعدد من المقترحات ستكون فى عين الاعتبار من الدولة وذالك فى إطار الدور البرلمانى التشريعى والرقابي.

الدكتور وليد جمال الدين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس مجلس النواب الخطة المستقبلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

منتجات التموين تتصدر معرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية

رفع 85 طن مخلفات وإزالة حالتي تعد على أراضي زراعية بالمنيا (صور)

لسد العجز.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف عمل سيارات المياه على مدار الساعة

قصر الأمير محمد على فى المنيل.. هنا الجمال المصرى

خناقة لقاحات كورونا.. سباق موديرنا وبيونتك وفايزر على حقوق براءة الاختراع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية