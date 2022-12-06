الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. سحب ملفات خريجى كليات الشرطة بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، غدًا الأربعاء، موعد سحب خريجي كليات الشرطة، لملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي دفعة 2022.


وحدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بألا يقل التقدير عن جيد وألا يزيد المتقدم عن ٣١ عاما، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.


وبدأ سحب الملفات لخريجي جامعة القاهرة ٣ ديسمبر وعين شمس 4 ديسمبر، وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا ٥ ديسمبر، و٦ ديسمبر جامعة المنصورة وحلوان، 7 ديسمبر لخريجي كليات الشرطة، و8 ديسمبر لخريجي لجامعتي أسيوط والمنيا، و10 ديسمبر خريجي جامعة الزقازيق وبنها، وجامعتي جنوب الوادي والفيوم ١١ ديسمبر الجاري.

المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد المستشار عادل عزب مندوب مساعد بمجلس الدولة

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وائل لطفي

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