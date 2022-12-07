لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-12-2022

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن حالة الطقس اليومية خاصة مع حلول فصل الشتاء لارتداء ما يناسب الحالة الجوية للطقس لعدم التعرض إلى لفحات البرد القارس التي يشتهر بها فصل الشتاء وتأتي بشكل مفاجئ ولكن تأتي توقعات الأرصاد كي تكون السبيل لضمان مزيد من الأمان من برد الشتاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-12-2022

في هذا التقرير نوضح لكم درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم في عدد من المحافظات وأبرها محافظة القاهرة من أجل الاستعداد للعمل دون قلق.

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويصبح الطقس خريفي مائل للبرودة في ساعات الصباح الأولى ويصبح لطيف في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وعلى شمال الصعيد.

قد يهمك أيضًا |

ويكون الجو معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وتسود الأجواء الحارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء، ومع بداية ساعات الليل تميل إلى البرودة وبارد في آخر ساعاته.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 22 14

بنهــــا 22 15

دمنهور 22 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 23 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 15

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 22 14

شلاتين 27 19

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 22 15

مطروح 22 14

السلوم 23 11

سيوة 22 12

العريش 22 14

رفح 21 14

الطور 24 17

كاترين 16 5

رأس سدر 23 16

نخل 19 7

طابا 21 14

نويبع 23 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 14

بني سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 12

قنا 23 14

الأقصر 25 14

أسوان 25 13

الوادي الجديد 24 14

أبوسمبل 25 12