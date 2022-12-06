الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: جميع دول العالم تسعى للاستثمار المكثف لتعويض ما تمت خسارته

الاستثمار
الاستثمار

قال الدكتور علي الصلح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن جميع دول العالم تسعى إلى الاستثمار المكثف لتعويض ما تمت خسارته في الأزمات الحالية.

الطاقة العربية 

وأكد الدكتور علي الصلح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دول الشرق الأوسط بسبب امتلاكها عناصر ومقومات الطاقة أصبحت هي سيدة الموقف العالمي، كما أنها تمتلك القدرة الكاملة لتحديد أسعار النفط عالميًا، ولهذا الصين تسعى إلى المشاركة في القمم العربية الخاصة بقطاع النفط. 

استحواذ الاقتصاد الصيني 

وأضاف في حديثه، أن الصين أصبحت متواجدة باقتصادها في الكثير من دول العالم، ولهذا الاقتصاد الصيني أصبح يستحوذ على السوق العالمية بصورة غير مسبوقة.

علي الصلح القاهرة الإخبارية المراقب خسارة الاقتصاد دينا سالم

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