الثلاثاء.. «الشباب وآفاق الثقافة والترجمة» فى ندوة بالأعلى للثقافة

تقام ندوة "الشباب وآفاق الثقافة والترجمة" بالتعاون بين لجنة الترجمة بحضور مقررها د.أنور مغيث مع لجنة الشباب، بحضور مقررها د.منى الحديدي بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء المقبل بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

تدير الندوة كل من د.جهاد محمود نائبة مقرر لجنة الترجمة،.د رانيا يحيى نائبة مقرر لجنة الشباب، ويشارك بها د. مكارم الغمري أستاذة الأدب الروسى المقارن كلية الألسن جامعة عين شمس عضو لجنة الترجمة، د.حسين حسني أستاذ المعهد العالى للاعلام والفنون عضو لجنة الشباب، المخرج عمرو قابيل المخرج المسرحى عضو لجنة الشباب، د.ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان عضو لجنة الترجمة.

يشارك في الندوة الفائزون بمسابقة شباب المترجمين حول "قضايا البيئة والمناخ" التى نظمتها لجنة الترجمة لطرح تجربتهم؛ وهم: أمنية سمير أحمد الفائزة بترجمة "تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية" عن اللغة السواحيلية، شيماء محمد عبدالعال الفائزة بترجمة "حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة تغير المناخ عن اللغة الفرنسية"ن قياتى عاشور محمد الفائز بترجمة "سوسيولوجية حول تغيير المناخ والمجتمع" عن اللغة الإنجليزية"، كيرلس بخيت معوض الفائز بترجمة "التنوع البيولوجى لإفريقيا وأمريكا الجنوبية" عن اللغة البرتغالية"، مارينا مجدى صبحى الفائزة بترجمة "تقييم التغيرات فى إنتاجية القمح الربيعى" عن اللغة الروسية.

وجاءت شروط المسابقة ألا يقل النص عن خمسة عشرة صفحة ولا يزيد على خمسة وعشرين صفحة، أن يكون النص المترجم بحث أو مقالة منشورة فى مجلة علمية أو فصل من كتاب، ألا يكون قد سبق ترجمة النص من قبل، على ان يتم تقديم 3 نسخ من النص الأصلى و3 نسخ من النص المترجم +CD، ألا يزيد سن المتسابق على 35 عامًا فى تاريخ التقدم للمسابقة، تشمل الأوراق المطلوبة السيرة الذاتية للمترجم، صورة الرقم القومى، ورقم الحساب البنكى.