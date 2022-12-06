برلمانى يكشف شروط تقديم «الشيشة» فى الكافيهات (فيديو)

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن تقديم الشيشة لن يكون متاحًا في كل الكافيهات، مشيرًا إلى أن تقديم الشيشة يستلزم استخراج رخصة شيشة، حتى لا يتطاير الدخان خارج الكافيه، ويؤذي السكان والمارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ميزة الترخيص أنه يجبر صاحب النشاط الالتزام باشتراطات تضمن صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

شروط فتح محال تجارية جديدة

وكشف الفيومي عن شروط فتح محال تجارية جديدة، بعد إعلان وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق قانون المحال العامة الجديد، الأحد المقبل، موضحًا أن الحصول على ترخيص يكون من خلال التوجه لمركز التراخيص، أو الإرسال عبر الموقع إلكترونيًا؛ وذلك يكون من خلال ملء استمارة (أبليكيشن)، مشيرًا إلى أن الرخصة تصدر خلال 60 يومًا فقط من التقدم، وإذا لم يرد مركز التراخيص، تصدر الرخصة بقوة القانون.

وأوضح أن المستندات المطلوبة هي: "صورة البطاقة - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - عقد الإيجار أو الملكية".