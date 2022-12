أبناء جورج كلوني وأمل علم الدين.. اهتمامات مبكرة بحقوق الإنسان وإعجاب بوالدهم

لطالما كان جورج كلوني، نجماً عالمياً جذاباً في كل شيء، ولكنه مؤخراً أثبت جاذبيته أيضاً مع أطفاله في المنزل، الذين يروه "سوبر هيرو".

كشفت أمل كلوني، زوجته، أن طفليهما التوأم إيلا وألكساندر (5 سنوات)، يرون أن والدهما "جورج كلوني" قادر على إصلاح كل شيء في العالم، وأن الأمر الوحيد غير القادر على إصلاحه هو "أزمة المناخ".

كما أنهم يرون أن والدهم "جورج كلوني" يتمتع بخفة ظل ليس لها مثيل، جاء ذلك خلال لقاء أجراه كل من أمل علم الدين وجورج كلوني على هامش احتفالية تكريم مركز كينيدي 2022.

وقال كلوني: "أبنائي لازالوا 5 سنوات ولكني في العمر الذهبي أي أني أشعر بأنني أكبر منهم بالكثير".

أبناء جورج كلوني واهتمامهما بحقوق الإنسان

وظهرت محامية حقوق الإنسان أمل علم الدين، 44 عامًا، في لجنة في مدينة نيويورك في أكتوبر الماضي، لإطلاق حملة "Get Her There" حيث تحدثت عن كيف ألهم توأمها إيلا وألكسندر عملها في مجال مناصرة حقوق الإنسان، بحسب PEOPLE

وفي حديثها إلى زملائها المشاركين ميشيل أوباما وميليندا فرينش جيتس، أشارت أمل إلى أن أطفالها هم "القوة الدافعة الحقيقية" وراء عملها مع مؤسسة كلوني للعدالة.

وقالت أمل، إن أطفالها الصغار ليسوا "على اطلاع كبير بالأحداث الجارية"، ومع ذلك فأن ابنها ألكساندر يتابع بعض أعمال والدته الأخيرة في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت: "رسم ابنى صورة في أحد الأيام من سجن، وكان يقول "يجب أن يكون بوتين هنا"، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا في الشؤون الأوكرانية".

وتابعت: "أفكر في ذلك في غضون بضع سنوات عندما يكونون أكثر من 5 عندما يبدأون في التعرف على بعض هذه القضايا التي نتحدث عنها وما يحدث في العالم".