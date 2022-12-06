«ثقافة القاهرة» تحتفي باليوم العالمي لذوي القدرات

قدم قصر ثقافة الطفل بطنطا عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، بحضور طالبات مدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات، وذلك في إطار برنامج فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

وشهدت الفعاليات عقد مسابقة في المعلومات العامة بين الطالبات، بهدف تنمية قدرات المشاركات والكشف عن مواهبهن في مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه منتصر الفولي، مدير القصر، والذي أوضح حرص "قصور الثقافة" على تنظيم مثل تلك المسابقات التي من شأنها جعل الطلاب يندمجون مع بعضهم البعض، كما وتعمل على صقل شخصياتهم.

وضمت الفقرات مشاركة الطالبات بورشة للفنون التشكيلية تعرفن خلالها على أهم مدارس الفن التشكيلي، ومن بينها: المدرسة الواقعية، والرمزية، والتعبيرية، وكيف كانت نشأته، ومن هم أبرز الأسماء العالمية في الفن التشكيلي.

وتابعت الطالبات خلال تواجدهن بقصر ثقافة الطفل فيلم "حامل اللقب"، من بطولة الفنانين: هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، ومن إخراج هشام فتحي، فيما اختتمت فعاليات اليوم بعرض آخر للفيلم الكوميدي "luck"، وهو من إنتاج 2022، من إخراج بيجي هولمز، وبطولة إيفا نوبلزادا، سايمون بيج، جين فوندا، وووبي جولدبرج.

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أقام فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالا بهذه المناسبة، حيث نظم الفرع بقصر ثقافة المستقبل احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، تضمن الإحتفال ورشة لعمل عرائس بالفوم جليتر تنفيذ نجلاء فاضل، وورشة أساور بالخرز لثويبة أحمد، بجانب عرض تنورة للفنان سيد عبد البصير، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية مع أطفال ذوي الاحتياجات إشراف نجلاء شحاته مسؤول قسم التمكين الثقافي بالفرع.

أقام قصر ثقافة المطرية قافلة ثقافية دينية صحية بمعهد الحاجة صفية الأزهري للفتيات، تضمنت محاضرة عن الإحتفال بعيد النصر حاضرتها رحاب عبد العاطي مسؤول التمكين الثقافي بالقصر،

والتي تحدثت فيها عن عيد النصر الذي يُحتفل به في مصر يوم ٢٣ ديسمبر من كل عام وهو الذكرى السنوية لانسحاب العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦، تلاها محاضرة دينية للشيخ رمضان محمد فهمي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بعنوان "رسالة إلى البنات في ظل تحديات العصر" تناول فضيلته خلالها القضايا التي تمس واقع الإنسانية بوجه عام والمرأة بشكل خاص فهي لاتمثل نصف المجتمع كما يظن البعض وأنما تمثل المجتمع بأكمله فهي صانعته ومحركته إلى الأمام.

كما تضمنت فعاليات القافلة محاضرة توعوية بعنوان" كيفية الوقاية من سرطان الثدي والاهتمام بصحة المرأة" حاضرتها سعاد المكباتي المسئول الإعلامي للمنطقة الطبية بالمطرية والتي تحدثت عن الوقاية من السرطان باتباع عادات صحية، بجانب الحفاظ على النشاط البدني، وتناولت أسماء صابر المسئول الإعلامي للمنطقة الطبية بالمطرية أهمية نظافة الأسنان فالفم حيث يعد الفم بوابة دخول أي بكتيريا أو جراثيم لجسم الإنسان لذا فالعناية به والحرص على نظافته يمنع العديد من الأمراض وفى الختام تم عمل اسكتش عن النظافة الشخصية بأنها أمر أساسي لصحة الإنسان، واختتمت الفاعليات بمجموعة من الورش الفنية ورشة عمل مجموعة من البراوزيز من الفوم جليتر والكرتون تنفيذ نسمة محمد ومنى عبد الله، وورشة عمل مفرش من قماش الخيش تنفيذ شيماء صابر، بجانب ورشة حكي بعنوان زرع أمانة تنفيذ مريم جرجس مع مسابقه ثقافيه وبعض الألعاب الترفيهية.