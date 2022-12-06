الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 100 ألف جنيه.. المشدد 6 سنوات لـ«ديلر» حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكما الصادر اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم " ر.ع.ال" وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة،  وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه، والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان،  والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير المحكمة خميس قمر.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17541 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك، عقب قيام المتهم "ر.ع.ال" سائق، بالإتجار فى المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته قطعة مغلفة (اسطوأنه) تحوى مخدر الهيروين، وحقيبة بلاستيكية بداخلها قطعة ولفافة لذات المخدر ومبلغ مإلى وهاتف محمول وميزان رقمي.

 

 وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.

 

إتجار فى المواد المخدرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أجهزة الأمنية السجن المشدد 6 سنوات الصادر اليوم الثلاثاء الاتجار في المواد المخدرة تحريات ضباط مباحث قسم شرطة رئيس المحكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الذهب ينخفض 200 جنيه.. و«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

تحذير من «الدواء» بشأن استعمال أدوية السكر لعلاج السمنة أو فقدان الوزن

أبناء جورج كلوني وأمل علم الدين.. اهتمامات مبكرة بحقوق الإنسان وإعجاب بوالدهم

«تشارلي» تصل مدارس العمرانية.. طالبة تحاول قطع شرايينها و«التعليم» توضح

غرامة 100 ألف جنيه.. المشدد 6 سنوات لـ«ديلر» حشيش في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية