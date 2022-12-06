غرامة 100 ألف جنيه.. المشدد 6 سنوات لـ«ديلر» حشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكما الصادر اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم " ر.ع.ال" وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه، والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير المحكمة خميس قمر.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17541 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك، عقب قيام المتهم "ر.ع.ال" سائق، بالإتجار فى المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته قطعة مغلفة (اسطوأنه) تحوى مخدر الهيروين، وحقيبة بلاستيكية بداخلها قطعة ولفافة لذات المخدر ومبلغ مإلى وهاتف محمول وميزان رقمي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.