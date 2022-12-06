رئيس هيئة النيابة الإدارية يجتمع مع مديرى النيابات (صور)

اجتمع المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية، بالمستشارين مديري النيابات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في حضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار محمد عبدالكريم، والمستشار جمال عبداللطيف، والمستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار حافظ عباس، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالرءوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.



حيث تطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات المستشارين مديري النيابات، بما يكفل تذليل كل المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.



وقد أكد المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، لتتمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء القانون.