الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يجتمع مع مديرى النيابات (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمع المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية، بالمستشارين مديري النيابات على مستوى الجمهورية. 

جاء ذلك في حضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار محمد عبدالكريم، والمستشار جمال عبداللطيف، والمستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار حافظ عباس، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالرءوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.


حيث تطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات المستشارين مديري النيابات، بما يكفل تذليل كل المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
 

وقد أكد المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، لتتمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء القانون.

رئيس هيئة النيابة الادارية مديري النيابات نادي مستشاري النيابة الإدارية تحقيق العدالة الجهاز الإداري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

«حاصلة على رخصة من الغرف التجارية».. القصة الكاملة لحضانة الإسكندرية التى أثارت الجدل

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

حبس 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على طاقم مستشفى إيتاي البارود

المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا شخصا بسبب خلافات بسوهاج

استقرار المعدن النفيس.. سعر جرام الذهب الان في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية