الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شعبة الذهب ينفي شائعات قفل الصاغة وغلق التداول

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك زيادة غير مسبوقة في شراء الذهب ولا يقابل هذه الزيادة معروض في الوقت الذي يعاني في السوق من نقص المعروض بسبب الاستيراد.

وأوضح «ميلاد» في تصريحات لـ«الدستور» أن الأسعار ستظل في ارتفاع في حالة عدم توافر المواد الخام من الذهب وفي حالة وقف الاستيراد.

وأكد على نفي الشائعات حول قفل الصاغة أو غلق التداول، موضحا أن فرق الأسعار بين السعر المحلي والعالمي هو بسبب نقص المعروض من المستورد ونسعى لإيجاد حلول لضبط السوق واستقرار الأسعار.

وفي السياق، قال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب يشهد حالة من الطلب الكبير مقابل نقص في المعروض خلال الفترة الحالية مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف أن أسعار الذهب تشهد ارتفاع كبير بسبب زيادة الطلب من قبل المواطنين وكذلك المستوردين، حيث يلجأ المستوردين لشراء الذهب ثم بيعه مره أخري لتعويض الدولار وارتفاع أسعاره مما تسبب في نقص المعروض في السوق المصري.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك إقبال كبير على شراء الذهب بكميات كبيرة من المواطنين والمستثمرين مما أحدث فجوه بين المعروض والمطلوب منا تسبب في ارتفاع الأسعار المحلية.

ونفى عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ما يتداول عن وقف الصاغة أو إغلاقها، مشيراً إلى أن السعر مرتبط بالبورصة العالمية وعند التداول إذا حدث ارتباك يكون موقت ويتم غلق التداول لمدة ربع ساعة فقط ويتم استكمال التداول مره أخري ولا يوجد غلق للتداول.

وأكد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أنه لا يوجد توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في الوقت الحالي، موضحاً أنه في حال قلة المعروض سيظل السعر في حالة ارتفاع.

وأشار إلى أن المواطنين يلجاؤن إلى تخزين الذهب في الوقت الحالي وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار ووصل سعر عيار 21 نحو 1830 جنيه.

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وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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