محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل الاجتماعي بطريق السادات، والتى تستهدف 100 حالة على مدار يومين بالتعاون مع "مؤسسة أيادينا مع بعض التأهيل".

وذلك تحت مظلة مبادرة "الناس لبعضهم"، وفى إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المالية والتنقل عن المرضى الذين يعانون من الحالات المرضية لضمور الأعصاب، والعجز الكلي والجزئي.

وبحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، بالإضافة إلى المهندس محمد حطب، المدير التنفيذى للمؤسسة، وأحمد عبدالعزيز، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى.

وخلال تفقده أعمال القافلة، قام اللواء أشرف عطية بتسليم عدد 10 كراسى متحركة للمرضى من الأطفال وكبار السن الذين يعانون من مرض الشلل الدماغي وضمور الأعصاب من مبادرة الناس لبعضهم، حرصًا على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة التي توليها الدولة رعاية خاصة، تواكبًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمعاق.

ووجه المحافظ بصرف أجهزة سماعات ونظارة طبية لإحدى الحالات التى تعانى من ضعف السمع والبصر، مع توفير كل المستلزمات اللازمة لتسهيل الحركة لها.

فيما أشاد أشرف عطية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكل فئات المجتمع الأسوانى، حيث تعتبر هذه القافلة المجانية هى الأولى من نوعها على مستوى الصعيد، وهو الذى يتوازى مع التخطيط لإقامة مصنع خاص بالأطراف الصناعية داخل مركز التأهيل الشامل.

وعقب اطمئنانه على تقديم كل التسهيلات للمستفيدين من القافلة، مع الاستعانة بأساليب تكنولوجية حديثة عن طريق التصوير ثلاثي الأبعاد لتخفيف المعاناة عن المرضى، تفقد محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بالمركز الشامل للتأهيل الاجتماعي بتكلفة إجمالية 1.25 مليون جنيه تتضمن دعمًا بمبلغ نصف مليون جنيه من مبادرة الناس لبعضهم، والباقى بواسطة جمعية الهلال الأحمر من أجل رفع كفاءة أقسام دور الحضانة والعلاج الطبيعى ومركز السمعيات والتخاطب وتعديل السلوك، بالإضافة إلى ورش النجارة والتدريب، ومركز مهارات المرأة، مشددًا على الإسراع فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة داخل هذا المركز الحيوى، والذى يقدم خدماته للعديد من فئات المجتمع المحلي.

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