«المعجنات».. مشروع «أم ميادة» لمواجهة أحزانها وكسب رزق أسرتها

بمكونات بسيطة من الدقيق والماء وبإضافات بسيطة، صنعت «أم ميادة» أشهى المعجنات والمخبوزات وبدأت مشروعها الصغير لكسب رزق أسرتها.

بعد وفاة زوجها منذ 4 أشهر فقط أصبحت «أم ميادة» هي العائل لأسرتها حيث جمعت طاقتها وبدأت مشروعها الصغير ليكون المتنفس لأحزانها ولشغل وقت فراغها ولكسب الرزق.

بمساعدة ابنتها بدأت تلك الأم في مشروع المعجنات لتجهيز أشهى المخبوزات من البقسمات والفطائر وغيرها من الحلوى، ولتبدأ تنشر ما حضرته بأيديها العاملة من خلال دائرة معارفها وأصدقائها ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتجد تشجيعا يجعلها تكمل الطريق.

تقول «أم ميادة» إن أسعار منتجاتها المخبوزة بسيطة، لأن هدف مشروعها الأساسي هو تفريغ حزنها وشغل وقت فراغها وليس المكسب الكبير معلقة «أي كلمة تشجيع دلوقتي بتفرق نفسيا معايا لدرجة كبيرة».

وعن مشاركتها في معرض «باب رزق» الذي نظمته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قالت إنها التجربة الأولى لها وكان لها مردود إيجابي عليها لاختلاطها بالآخرين والتحدث معهم وتلقي كلمات الشكر والثناء على ما صنعته بأيديها المنتجة.

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