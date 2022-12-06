الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد انتشار أسطورته.. تقرير أمريكي يكشف سر لعنة مومياء توت عنخ آمون

مقبرة توت عنخ آمون
مقبرة توت عنخ آمون

أكد موقع «فيرجينين ريفيو» الأمريكي أنه بعد مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بوداي الملوك في مصر، وقد صاحب الاكتشاف أسطورة لعنة الفراعنة التي روجت لها الصحافة البريطانية في وقت اكتشاف المقبرة.

وتابع أن هذه الأسطورة دفعت الملايين حول العالم لزيارة المقبرة حتى أصبحت «لعنة الفراعنة» راسخة في جميع الثقافات حول أنحاء العالم من خلال كتّاب خياليين مثل أ. كونان دويل، مبتكر شيرلوك هولمز، والصحفيين الذين استمتعوا بالبناء على الرسالة التي رحب بها كارتر عندما دخل قبر توت لأول مرة.

وأضاف أن مقبرة الملك الصبي كانت تحتوي على نقوش لتعويذة سحرية «يأتي الموت على أجنحة خاطفة لمن يزعج سلام الملك»، وكان النقش محفور على الحجر.

سر لعنة توت عنخ آمون

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه بعد وفاة العديد من رفاق كارتر بعد وقت قصير من دخول كارتر إلى القبر، بعضهم لأسباب غامضة والآخر قتل برصاص زوجته، أفيد أن اللورد كارنارفون قد توفي هو الآخر بلدغة بعوضة مصابة بالعدوى، كما ادعت بعض التقارير أن كارتر عثر على كوبرا مصرية ضخمة في غرفته في نفس يوم العثور على المقبرة، ولكن لم يتم التأكد من هذه الرواية.

وتابع أن الكثيرون من فريق كارتر توفوا بعد وقت قصير من العثور على المقبرة، ما عزز من انتشار أسطورة اللعنة، ولكن الحقيقة أن آخرون ظلوا على قيد الحياة لفترات طويلة فكان متوسط عمر باقي الفريق نحو 73 عامًا، وتوفي كارتر نفسه بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في عام 1939 ودفن في مقبرة بوتني فالي في لندن، ولكن قبل وفاته، رتب للخبراء الطبيين لفحص جثة الملك توت المحنطة لاختبارها بحثًا عن البكتيريا المسببة للأمراض من أجل إثبات عدم وجود مثل هذه البكتيريا، ودعم المجتمع الطبي مطالبة كارتر.

وأضاف أنه مع ذلك، تم استخدام تقنيات أكثر تقدمًا مؤخرًا لفحص جثة الملك توت المحنطة، بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب والأشعة السينية واختبار الحمض النووي، وقرر العلماء أن الملك توت أصيب بكسر في ساقه قبل وفاته في سن 18 أو 19 وأن سبب وفاته هو الملاريا، كما كشف كارتر أن الملك توت دُفن مع جنينين محنطين تم العثور عليهما في توابيت صغيرة، ويعتقد أن كلاهما من بنات الملك توت ماتوا قبل الولادة بخمسة أشهر.

وأشار إلى أن الفحوص أثبتت أن جدران المقبرة كانت مليئة بالبكتريا السامة التي تهاجم الجهاز التنفسي، كما أن الكتان الذي كان يلف جسد الملك كان به فطر العفن الشائع وأنواع أخرى من الفطيرات التي تسبب العدوات للأمراض الخطيرة خصوصًا لهؤلاء الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وهو ما يفسر أسباب سلسلة الوفيات الغامضة الاي حدثت في أعقاب اكتشاف المقبرة.

توت عنخ آمون مصر مقبرة لعنة مومياء الفراعنة كارتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل

الاتحاد الدولى للنقل الجوى: شركات الطيران تتجه لتحقيق أرباح فى 2023

صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

أنقذ 15 طفلًا من الموت.. إصابة صيدلى فى حادث مروع قبل تكريمه بساعات

تحرير 108 محاضر وغلق وتشميع منشأة وغرامات فورية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟