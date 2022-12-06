الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تقوم وزارة التضامن بضم عدد من الأسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأسر المنضمة إلى برنامج الحماية الاجتماعية مع استمرار تطبيق سياسة اقتصادية لمواجهة التضخم تسببت في ارتفاع أسعار السلع.

ووجه  الرئيس عبد الفتاح السيسى  بضم مليون أسرة جديدة  لبرنامج تكافل وكرامة  ليصل عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 20 مليون مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعرض الدستور الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

 

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط مخصص ليستطيع المستفيدين من المعاش عمل استعلام تكافل وكرامة، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي : 

كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي في 7 خطوات

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

https://tk.moss.gov.eg/ ، اختيار أيقونة تكافل وكرامة، كتابة بيانات الراغب في الاستعلام بدقة (الاسم، الرقم القومي)، تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المتقدم، اختيار كلمة استعلام، ظهور كل المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 

  • استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة.
  • أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .
  • عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية .
  • العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .
  • العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .
  • التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).
  • ملكية عمل خاص/شخصي.
  • وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .
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رابط استعلام عن معاش كرامة 2023

كما حددت معايير الاقصاء من البرنامج وهي كالتالي: 

  • القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضي معاش من تلك الجهات.
  • حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .
  • امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
  • امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل وسيارة ملاكى موديل صنع بعد عام  2000
  • امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .
تكافل وكرامة الأسماء الجدد وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الحماية الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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