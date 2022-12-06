المشدد 6 سنوات لسيدة تتاجر في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية بمعاقبة ربة منزل وعاطلين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ وتغريمهم 100 ألف جنيه، لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس في المحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم،وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 10783 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ههيا، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "كريم ع م ع" و"سعاد و م" و"محمد ع م" إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم في يوم 15 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الزقازيق، أحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين 90 لفافة ورقية بقصد الاتجار والتربح وتوزيعه على عملائهم، وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.