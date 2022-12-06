الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تواصل التحقيق في مصرع شاب على يد جاره بسبب «كلب»

جريدة الدستور

تواصل النيابة العامة، التحقيق في واقعة مصرع شخص على يد جاره في مشاجرة نشبت بينهم بسبب كلب الثاني، واستدعت النيابة أسرة المجني عليه والشهود لسماع أقوالهم.

وأكدت اقوال الشهود وتحريات المباحث، أن المتهم احضر كلب شرس داخل العقار محل سنكه هو والمجني عليه مما أثار حفيظة المجني عليه، بسبب ذعر اطفاله، فقام بمعاتبة المتهم الذى ثار عليه ورفض أبعاده عن المسكن، فنشبت مشاجرة بينهم، قام علي أثرها المتهم بطعن جاره طعنه نافذة، ولم يتمكن الجيران من إسعافه لوفاته قبل ذلك.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة انها لراجل في العقد الرابع من عمره، مصاب بجرح طعني نافذ أدى إلي تهتكات، ونزيف دموى، يرجح أنه سببت الوفاة.

وأمرت النيابة قبل ذلك بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات معه، وكلفت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي سلاح الجريمة ومضاهاته بالاصابة، لبيان إمكانية أحداثه لها.

تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغ من الأهالي، مفاده مقتل عامل خلال مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية وجاره بسبب اعتراض المجني عليه علي تربية كلب شرس في مدخل العقار.

وعندما ذهب لمعاتبة جاره نشبت بينهما مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة، قام علي إثرها المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض وأرداه قتيلا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

النيابة العامة مشاجرة سماع اقوال أسرة المجنى عليه كلب

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