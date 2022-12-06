الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والد الطفل المتهم بدهس 4 طالبات أمام مدرسة بالجيزة: «خد العربية من ورايا»

ارشيفية
ارشيفية

استمعت النيابة العامة لاعترافات طفل يبلغ من العمر 14 عاما، متهم بدهس 4 طالبات حال خروجهم من المدرسة بعزبة البراجيل في منطقة المنيرة الغربية.

وأكد أن السيارة ملك لوالده ميكانيكي، كما استمعت لأقوال والد الطفل بعد إلقاء القبض والتحفظ عليه ونجله المتهم في ارتكاب الواقعة، لحين انتهاء جهات التحقيق من التحريات والتحقيقات اللازمة.

وورد في اعترافات والد الطفل المتسبب في الحادث، أمام جهات التحقيق، بأنه يعمل ميكانيكيا بالمنطقة ذاتها، وبأنّ السيارة المستخدمة في الحادث هي لأحد العملاء المترددين على ورشته الخاصة، وأنه لم يكن على دراية بما قام به نجله، لذلك أمرت جهات التحقيق بسرعة انتهاء التحقيقات حول الواقعة المتسببة بدهس 4 طالبات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة 4 طالبات، إثر اصطدامهم بسيارة ملاكي يقودها طفل، بسبب سرعة زائدة بعزبة البراجيل في المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة ملاكي يقودها طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، اصطدمت بـ4 طالبات أمام مدرسة في المنيرة الغربية.

تم ضبط الطفل، ووالده مالك السيارة، وتبين أنه ميكانيكي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

المتهم بدهس ٤ طالبات النيابة العامة طفل المدرسة البراجيل والد الطفل ميكانيكي

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