هل اقتربنا من وضع نهاية لمرض الإيدز؟.. أستاذة فيروسات تجيب

أجابت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، عن سؤال هل اقتربنا من وضع نهاية لمرض نقص المناعة البشرية "الإيدز"؟، لافتة إلى أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الدم مثل فيروس سي و فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي، ولا يأتي فقط من الممارسات الجنسية.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل منذ 40 عامًا على إيجاد لقاح يمنع الإصابة بهذا الفيروس، منوهة بأن الخبر الذي تم تداوله بهذا الشأن مؤخرًا يعطى بريق من الأمل.

وأكدت أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، أن هناك جهودا مضنية للوصول إلى اللقاح المناسب، حيث يتم العمل على 20 لقاح، مشيرة إلى أن اللقاح هو الطريقة الآمنة لمنع الإصابة بالفيروس.

- المرض يتطور لدى المصابين مع قلة خلايا معينة في الدم

ونوهت أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، بأن المرض يتطور لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا معينة في الدم عن 200 خلية، ولكن أعراضه تختلف من شخص لآخر اعتمادًا على مرحلة العدوى.