الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل اقتربنا من وضع نهاية لمرض الإيدز؟.. أستاذة فيروسات تجيب

جريدة الدستور

أجابت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، عن سؤال هل اقتربنا من وضع نهاية لمرض نقص المناعة البشرية "الإيدز"؟، لافتة إلى أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الدم مثل فيروس سي و فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي، ولا يأتي فقط من الممارسات الجنسية.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل منذ 40 عامًا على إيجاد لقاح يمنع الإصابة بهذا الفيروس، منوهة بأن الخبر الذي تم تداوله بهذا الشأن مؤخرًا يعطى بريق من الأمل.

وأكدت أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، أن هناك جهودا مضنية للوصول إلى اللقاح المناسب، حيث يتم العمل على 20 لقاح، مشيرة إلى أن اللقاح هو الطريقة الآمنة لمنع الإصابة بالفيروس.

- المرض يتطور لدى المصابين مع قلة خلايا معينة في الدم

ونوهت أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، بأن المرض يتطور لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا معينة في الدم عن 200 خلية، ولكن أعراضه تختلف من شخص لآخر اعتمادًا على مرحلة العدوى.

أستاذ فيروسات تجيب اقتربنا وضع مرض نقص المناعة البشرية نقص المناعة البشرية نقص المناعة البشرية

مواد متعلقة

هل للغذاء علاقة بنمو الخلايا العصبية؟.. أستاذ تغذية طبية يجيب (فيديو)

تفاصيل تحصين 3.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (فيديو)

«حياة كريمة» بالسويس: نوفر المعاش الاستثنائى للأهالى الأكثر احتياجًا بالمحافظة «فيديو»

التحالف الوطنى: وحدنا جهود مؤسسات المجتمع المدنى بهدف تقديم الدعم الشامل (فيديو)

أستاذ بحوث زراعية يتحدث عن أهمية التربة للنبات والحيوان «فيديو»

العزازى: إنشاء منطقة حرفية على مساحة 20 فدانًا بطاقة 1580 ورشة

الرئيس السيسى: «مش هنخلِى حد من مكانه دون تعويضه»

الرئيس السيسى ممازحا وزير النقل: «نحلت وبرنا بالفلوس اللى خدتها»

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الطن يبدأ من 20300 جنيه.. أسعار الحديد في الأسواق اليوم

إصابة طالب ثانوي بطعنة في البطن خلال مشاجرة بين الطلاب بمدرسة ثانوية بالشرقية

سرعة زائدة ورعونة.. طفل يقود سيارة ويدهس 3 طالبات بالجيزة

خلال 8 سنوات.. مصر تحقق نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية

نقابة المهندسين تبحث التعامل مع نظام الفاتورة الإلكترونية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات