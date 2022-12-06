الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم 2022

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

زاد البحث عن موعد مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم 2022 عبر محركات البحث العالمية حيث يمكن متابعتها عبر شاشة مجموعة قنوات Bein Sport الرياضية والتي يتم بثها من دولة قطر إلى كافة الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري، وذلك لحصولها على حقوق بث المباريات.

موعد مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم 2022

تجرى مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب سويسرا في تصفيات الدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والساعة السابعة بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن منتخب البرازيل صعد إلى الدور الـ 16 وتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط حيث فاز على منتخب أوروجواي ومنتخب غانا خلال تصفيات المجموعات فيما تأهل منتخب سويسرا عندما حصد 6 نقاط عقب فوزه على منتخب صربيا والكاميرون.

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أعلنت مجموعة قنوات bein sport الرياضية الناقلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 بشكل حصري أن الجزائري حفيظ دراجي سيعلق على مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب سويسرا في الدور الـ 16 فيما يعلق كابتن أحمد الطيب عبر شاشة قناة الكأس أكسترا 1 القطرية والكأس القطرية اكسترا 2 المعلق سمير المعيرفي.

ويلاقي الفائز في هذه المباراة مع الفائز في مباراة منتخب المغرب ضد منتخب أسبانيا والتي تقام اليوم أيضا في تمام الساعة التاسعة وذلك خلال الجولة الثالثة من تصفيات البطولة والتي ستنتهي في يوم 18 ديسمبر الحالي حيث يتم تتويج الحاصل على اللقب في حفل الختام الذي تقيمه الدولة المستضيفة للبطولة قطر.

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جدول مواعيد مباريات كأس العالم وترددات القنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 6-12-2022

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مباراة منتخب البرتغال وسويسرا 

يتساءل عن موعد مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم 2022 ومكان إقامة المباراة الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم حيث تقام المباراة في ملعب استاد لوسيل الرياضي وذلك وفقا للخريطة التي أعدها اتحاد كرة القدم الدولي الذي وضع مخطط ينظم إقامة المباريات خلال المحفل الرياضي العالمي كأس العالم.

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