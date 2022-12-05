نيمار رجل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية فى كأس العالم

حصد نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل رجل مباراة فريقه أمام كوريا الجنوبية، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

نيمار سجل وصنع في فوز البرازيل الكبير على كوريا بنتيجة 4-1، وساهم في تأهل فريقه لربع النهائي.

وأصبح نيمار ثالث برازيلي يسجل في 3 نسخ مختلفة لكأس العالم بعد رونالدو الظاهرة والأسطورة بيليه.

كما يفصل نيمار هدف وحيد عن معادلة بيليه في صدارة ترتيب هدافي البرازيل التاريخيين بـ 77 هدفًا.

وعاد نيمار في مباراة اليوم للمشاركة أساسيًا بعد غاب عن آخر مباراتين في دور المجموعات للإصابة.

ولم يصمد المنتخب الكوري الجنوبي، الذي يشارك في دور الـ16 بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، سوى 7 دقائق فقط أمام الهجمات البرازيلية المكثفة، ليفتتح فينيسوس جونيور التسجيل مبكرا لمنتخب (راقصو السامبا).

وأضاف نيمار، الذي تواجد في القائمة الأساسية للبرازيل بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وعزز المنتخب البرازيلي تقدمه، بعدما أحرز ريتشارليسون ولوكاس باكيتا الهدفين الثالث والرابع في الدقيتين 29 و36 على الترتيب، ليحسم فريق المدرب المحلي تيتي تأهله من الناحية العملية منذ الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استغل منتخب كوريا الجنوبية اطمئنان نجوم البرازيل لتحقيق الفوز والصعود، ليقلص الفارق بواسطة لاعبه بيك سونج هو في الدقيقة 76.

تشكيل البرازيل.. نيمار يعود أساسيًا.. وريتشارلسون يقود الهجوم أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو

خط الوسط: كارلوس باكيتا، كاسيميرو، نيمار

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا.

وضرب منتخب البرازيل موعدا مع نظيره كرواتيا في ربع النهائي، حيث تغلب الأخير على اليابان اليوم بركلات الترجيح.