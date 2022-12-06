نورهان موسى: «حياة كريمة» تبرز حجم المجهود التطوعى للشباب المصرى

قالت الدكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي، والباحث في المعهد القومي للملكية الفكرية، إن تخصيص يوم عالمي للتطوع، دليل على حاجة العالم الدائمة والمستمرة لفكرة التطوع والعمل المشترك في سبيل تحقيق الأفضل للعالم.



وأضافت أستاذ القانون الدولي، في تصريحات لها، أن ما تتسم به فكرة التطوع هو وجود دافع داخلي حقيقي لدى الفرد وإيمان صادق بما يقوم به دون النظر إلى المقابل الذي سيجنيه إزاء المجهود التطوعي الذي يتم تقديمة، ويبرز ذلك في مصر جليا مع مبادرة حياة كريمة والتي تختلف عن باقي المشروعات القومية بانخراط شباب متطوع لتحسين أوضاع القرى المصرية والبنية التحتية التي عانت في العقود الماضية من التهميش والإهمال.

وأتمت: "نهنئ أنفسنا في اليوم العالمي للتطوع بالشباب المصري المؤمن بدوره في بناء مستقبل هذا البلد".

يحتفل العالم يوم الإثنين الموافق 5 من ديسمبر 2022 باليوم العالمي لـ التطوع، حيث أقرت الأمم المتحدة؛ الاحتفال بهذا اليوم، كتقدير وشكر للمتطوعين من حول العالم على الجهود والخدمات والوقت الذي يقدمونه.

ويقدم مليارات الأشخاص حول العالم مجهوداتهم ووقتهم وخبراتهم دون مقابل، للمساعدة في خدمة المجتمع، حيث يقدمون الدعم للأطفال والمرضى وأي شخص بحاجة إلى مساعدة، بسعادة ورغبة في تقديم المساعدة.

وأطلقت الأمم المتحدة: معًا نعمل الآن؛ شعارًا لهذا اليوم في عام 2022، وتدعو باستخدام هذا الشعار إلى التعاون بين الأفراد لمساعدة المجتمعات المختلفة، وأيضًا على الوحدة والعمل العاجل، وتوجيه التوعية التي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي والدعوة إليه، فضلًا عن الاعتراف بالمساهمة القيمة لـ المتطوعين في كافة أنحاء العالم، حيث تعمل المشاركة الاجتماعية والأعمال التطوعية على مساعدة المجتمعات في الحد من الأعباء التي تواجهها.