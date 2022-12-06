حسن الرداد يكشف كيفية إتقانه لمشاهد التشنج فى فيلم «تحت تهديد السلاح»

كشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل مشاهد التشنج التي قدمها في فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، والمعروض في دور العرض حاليًا.

وقال «الرداد»، خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: «حالات التشنج في الفيلم صعبة وعايزة مذاكرة وعلاقات مختلفة مع الناس، وتواصلت مع استشاري جراحة مخ وأعصاب وحكي لي تفاصيل الشخصية واتفرجت على كل المشاهد اللي اتعملت للحالة، وكان الجزء الأصعب لشخصيات رجال وأطفال بيحصلهم تشنجات».

وأضاف: «مش عايز مونتير يساعدني، وكل حركات الجسم واتجاه الوجه ونظرة العين كلها بتحصل في توقيتات معينة، التشجنات درستها 3 شهور مع الدكتور»، مؤكدًا أنه كان لديه اعتقاد خاطئ عن حالات الإغماء، وهو أن الشخص يقع على قدميه، ولكنه تعلم أن الإغماء الشخص يسقط واقفًا.

وأشار إلى أنه يوجد مواضيع تنجح في مصر وفي الوطن العربي، ومواضيع تنجح في مصر عن الوطن العربي، مؤكدًا أن الكوميديا طابع بسيط في أي وقت وأي زمن، ونجح في مصر والوطن العربي.