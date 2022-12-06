الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نيمار: أتمنى أن يتعافى بيليه سريعًا.. ونسعى لتحقيق كأس العالم

نيمار
نيمار

أكد نيمار دا سيلفا، لاعب منتخب البرازيل، أن الفريق عازم على تحقيق بطولة كأس العالم 2022 بقطر وذلك بعد التأهل إلى ربع النهائي مساء الاثنين.

وقال نيمار في تصريحات ما بعد اللقاء: “نحن نستطيع الذهاب إلى أدوار أبعد، تبقى لنا 3 مباريات ولدينا تركيز وتحضير جيد لتحقيق هذه البطولة”.

وأضاف عن حالة الأسطورة البرازيلية بيليه: “من الصعب أن أتحدث عن ما يمر به بيليه، أتمنى له أن يتحسن بأسرع وقت وأن يشعر بانتصارنا اليوم”.

واستعرض منتخب البرازيل قدراته ومهاراته أمام نظيره الكوري الجنوبي، وصعد لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعدما تغلب 4 -1 على منافسه الآسيوي، اليوم الاثنين، في دور الـ16 للمسابقة.

ولم يصمد المنتخب الكوري الجنوبي، الذي يشارك في دور الـ16 بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، سوى 7 دقائق فقط أمام الهجمات البرازيلية المكثفة، ليفتتح فينيسوس جونيور التسجيل مبكرا لمنتخب (راقصو السامبا).

وأضاف نيمار، الذي تواجد في القائمة الأساسية للبرازيل بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وعزز المنتخب البرازيلي تقدمه، بعدما أحرز ريتشارليسون ولوكاس باكيتا الهدفين الثالث والرابع في الدقيتين 29 و36 على الترتيب.


وفي الشوط الثاني، استغل منتخب كوريا الجنوبية اطمئنان نجوم البرازيل لتحقيق الفوز والصعود، ليقلص الفارق بواسطة لاعبه بيك سونج هو في الدقيقة 76.
 

نيمار نيمار دا سيلفا بيليه كأس العالم الكوري الجنوبي

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نيمار: أتمنى أن يتعافى بيليه سريعًا.. ونسعى لتحقيق كأس العالم

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