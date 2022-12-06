استشارى اقتصادى: توفير فرص عمل يتطلب العمل على هذه المحاور

أكدت الدكتورة شيماء فرغلي، الاستشاري الاقتصادي، أن توفير فرص عمل يتطلب العمل على محاور متعددة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المحلي، مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة.

وأضافت فرغلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك قطاعات حيوية مثل قطاعات السياحة والفنادق والصناعة والتشييد والبناء توفر فرص عمل كثيفة للغاية.

وأكدت فرغلي أن وضع منظومة خاصة بالمشروعات الصغيرة يسهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب، ويخلق أجيالًا من رواد الأعمال، مما يعمل على تنمية فرص العمل وخفض معدل البطالة.

وأوضحت فرغلي أن الدولة تعمل حاليا على تشجيع الاستثمار في إطار توفير فرص عمل كثيرة تساهم في خفض معدل البطالة في ظل الكثافة السكانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل عام يشهد دخول نحو مليون فرصة عمل للأسواق، مؤكداً على أننا نعمل على توفير فرص عمل للمواطنين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير - مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًا حيويًا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما أضاف المتحدث الرسمي، بأن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.