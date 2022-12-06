الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تحارب الفقر والجهل والمرض داخل كفر الترعة بالدقهلية

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وقدمت الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في حياتهم اليومية، وذلك من خلال تطوير وترميم المنشآت التي يذهب إليها المواطنين بشكل مستمر،  إلى جانب توصيل خطوط الغاز والمياه النظيفة لجميع المنازل بعد ترميمها.

وقدمت المبادرة الكثير من الخدمات داخل قرية  كفر الترعة القديمة التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث قامت بتطوير الوحدات الصحية ومركز الشباب،  إلى جانب إنشاء محطات جدية للصرف الصحي لخدمة الأهالي داخل القرية والارتقاء بمستواهم المعيشي والاجتماعي إلى الأفضل، وكان ذلك حلم لدى جميع سكان القرية بعدما عانوا على مدار سنوات طويلة بسبب قلة الخدمات. 

فى ذلك السياق، أعرب محمد حامد الخميسى، أحد سكان قرية كفرالترعة القديمة بالدقهلية، عن شعوره بالفخر والسعادة عندما يشاهد التطوير الذي يتم في جميع القرى والمحافظات من خلال مبادرة «حياة كريمة»، موجهًا الشكر والتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه المبادرات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وقال «الخميسي»، إنه يشعر بالفخر كونه ضمن فريق التطوع لمساعدة المبادرة في عملها، مضيفًا: «الكثير من الأسر كانت تنتظر من يغير حياتها ويساعدها على تحمل أعباء الحياة، والمبادرة قضت على الفقر والجهل والمرض».

وأوضح أن المبادرة بدأت في ترميم وتحديث شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات تطهير مياه الصرف وتحلية مياه الشرب، علاوة على المبنى الخدمي الذي يضم مركزًا تكنولوجيًا مطورًا يساعد المواطنين بشكل كبير على استخراج الأوراق الإلكترونية على نحو سريع.

وواصل: «كما تم إنشاء مكاتب خدمات للشهر العقاري والسجل المدني والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الوحدة المحلية»، مختتمًا: «أتمنى أن تستمر المبادرة في دعم الأسر الفقيرة التي ما زالت بحاجة إلى الكثير من الدعم لتعيش حياة كريمة».

حياة كريمه البنية التحتية القرى المواطنين تطوير

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