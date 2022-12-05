«إسكان الشيوخ»: الرئيس السيسى أضاف 32 مدينة جديدة خلال 8 سنوات

قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الدولة انفقت على المشاريع القومية خلال السنوات الأخيرة قرابة 7 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الرقعة المعمورة في مصر كانت تصل لـ 6.5% من مساحة مصر في الخمسينات، وكان تعداد مصر في هذا الوقت 20 مليونا.

الرئيس عمل على زيادة مساحة الرقعة المعمورة

أضاف سعيد، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "ten"، أن الرئيس السيسي عندما تولى المسئولية كان عدد سكان مصر 85 مليونا، وكانوا يعيشون على نفس الرقعة المعمورة، وهذا ما دفع الرئيس، على زيادة المساحة المعمورة لكي تصل للضعف.

وأشار إلى أن الرقعة المعمورة، الآن، أصبحت أكثر من 13%، وهذا حدث بسبب قيام الدولة بمشاريع كثيرة في كافة المجالات سواء في مجال الطرق او النقل أو الإسكان أو مشاريع البنية التحتية.

أضاف أن الدولة قامت بالكثير من مشاريع الإسكان التي تشمل ملف المياه والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أضاف 32 مدينة جديدة خلال 8 سنوات فقط مثل المنصورة الجديدة والإسماعلية الجديدة والعاصمة الإدارية، وهذا ساهم في تخفيف الزحام داخل المدن الجديدة.

وأردف، أن الرئيس السيسي قام ببناء مليون وحدة سكانية في الإسكان الاجتماعي، وتم تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في توصيل مياه الشرب بنسبة تجاوزت الـ98%، كما أن مشروع الصرف الصحي في 2014 وصل لـ12% في كل أنحاء مصر، والآن زادت هذه النسبة لـ45%، ومع انتهاء حياة كريمة، سيتم الانتهاء من توصيل 100% من الصرف الصحي.