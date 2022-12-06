الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تتفقد مشاتل إنتاج شتلات الخضر بالإسكندرية

مشاتل
مشاتل

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، المرور على زراعات الخضر والفاكهة والمشاتل على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعتها وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن لجنة من مهندسي الإدارة، تفقدوا بعض من زمام منطقة امتداد أبيس التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالإسكندرية، لمتابعة المشاتل التجارية لإنتاج شتلات الخضر، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالإسكندرية.

وأشار «عطا»، إلى أن ذلك يأتي، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الزراعات البستانية من حدائق، خضر، صوب، مشاتل، نباتات طبية وعطرية، فضلًا عن زراعات النخيل بعموم الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لزيادة الإنتاجية، والحفاظ على ثروة مصر النباتية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم تقديم عدد من التوصيات الفنية المزارعين، نتيجة للمشاهدات على أرض الواقع، حيث تم أيضًا التنبيه على أصحاب المشاتل بضرورة التعامل فقط مع أصناف وهجن الخضر المسجلة بوزارة الزراعة، مع الحصول على مستند شراء (فاتورة) من مصدر البذرة، كذلك ضرورة تعقيم صوانى الزراعة عقب كل دورة إنتاجية.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية خلط مطهر فطري مع بيئة الزراعة للسيطرة على الأمراض الفطرية وأعفان الجذور، كذلك استخدام أبواب مزدوجة للصوب لمنع دخول الحشرات مع إجراء رشة ضد الحشرات الثاقبة الماصة «الذبابة البيضاء، والمن»، للسيطرة على الأمراض الڤيروسية، مع تخفيض الاحتياجات المائية والسمادية للشتلات فى مرحلة التسويق، كذلك الاحتفاظ في المشتل بسجلات لتدوين حركة العمل بالمشتل و تسجيل زيارات الجهات الرقابية والإشرافية.

-الزراعة تتفقد مشاتل إنتاج شتلات الخضر بالاسكندرية وتقدم الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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