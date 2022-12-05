الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالتي تعدِ على أرض زراعية ورفع 40 طن مخلفات بالمنيا

رفع مخلفات وإزالة
رفع مخلفات وإزالة تعديات بقرية صفط الخمار بمركز المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كثفت من أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والتربة بالقرية وتوابعها، وتمكنت من رفع 40 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار قام اليوم برصد حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة ٢ قيراط بعزبة البطوطه وأبو يعقوب فتم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله اليومية، ونظم حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وتمكن من رفع ٤٠ طن من طريق ترعة سري باشا وأمام مجمع المدارس بالعبيد ونقطة تجمع السلخانة وسيدي بشر بصفط الخمار منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على البيئة.

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المنيا إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية رفع 400 طن مخلفات قرية صفط الخمار بمركز المنيا الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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