يقدم موقع الدستور أبرز أدعية وأذكار الصباح الثلاثاء 6/ 12/ 2022، والتي أصبحت محط أنظار قطاع عريض من المواطنين و يزيد البحث عنها يوميا عبر محركات البحث العالمية خلال ساعات الصباح.

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 6/ 12/ 2022

يبحث عن أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 6/ 12/ 2022 الواردة في أمهات الكتب الكثيرين وذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى خاصة وأن الدعاء يعد عبادة في حد ذاته وإليكم أبرزها:-

اللهم أنت المعطي لمن دعاك يا من تراني ولا أراك وترزقني ولا أبلغ ثناك .. اللهم اجعل لكل دعوة إجابة .. و بلغنا رضاك والجنة و نسألك أن تبعد عنا كل عمل يقربنا من النار وتقربا من كل عملا صالحا ترضاه واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.

اللهم مع ساعات الليل نسألك غفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الهموم والكروب .. اللهم إني أسألك عافية لأجسادنا وبركة وسعة في أرزقنا ورحمة من عندك تغنينا بها عن سائر عبادك.

اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة أخرج لنا الفرج من الكربة والقوة من الضعف والقدرة من العجز إنك على كل شيء قدير .. اللهم رحمة من عندك تغمر الفؤاد بهجة ومصرة.

اللهم مع هدوء الليل حقق لنا كل أمر جميل ننتظره.. اللهم أكتب لنا محو للذنوب وستر للعيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور .. اللهم اهدنا إلى أحسن الاخلاق أنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سيئها فأنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.

اللهم اغفر لحينا و ميتنا وشاهدنا و غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا بعده.

اللهم توفنا وأنت راض عنا وفرج همومنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا وحقق أمانينا واشف مرضنا وأرحم مونتانا وأسعد قلوبنا واجعلنا من أهل الجنة.

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