الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القرش»: نهدف تعظيم الإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى المصرى

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة في مصر يشهد تطوراً كبيراً، حيث تسير الدولة على قدم وساق لزيادة المساحات الخضراء، من خلال استصلاح الأراضي ودعم الفلاح للإقبال على الزراعة مرة أخرى.

تعظيم الإنتاجية الزراعية

أكد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة يحرصان كل الحرص على تعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية القديمة وتغليظ العقوبة على كل من يقوم بالتعدي على هذه الأراضي الزراعية، كما أن الدولة حريصة على توفير أصناف جيدة من التقاوي الزراعية والعمل وفق آليات الري الحديث.

احتياجات المصريين الأساسية  

وأضاف في حديثه أن الدولة المصرية تقوم بضخ استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاع الزراعة، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمصر وتأمين احتياجات المصريين من السلع الغذائية بشكل كبير، معبرًا: "بنشوف دول كبيرة عندها مشاكل في توفير الغذاء، ومعندهمش الإتاحة في الغذاء، بينما في مصر لما بنلاقي ارتفاع سعر أي سلعة نضخ كميات بأسعار مخفضة عشان يكون فيه توازن في السوق".

تعظيم الإنتاجية الزراعية الحياة اليوم الحياة محمد القرش متحدث الزراعة

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