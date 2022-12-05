الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المنظمات الأهلية بـ«القومي للمرأة» يناقش الابتزاز الإلكتروني ومناهضة العنف ضد المرأة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة والمنتدى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تزامنا مع حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وناقش اللقاء قضية "الابتزاز الالكتروني ومناهضة العنف ضد المرأة".

وأكدت الدكتورة عزة كامل، أهمية تسليط الضوء على مشكلة الابتزاز الإلكتروني فى ظل التقدم التكنولوجى الهائل والذى كان من نتائجه ظهور مشكلة العنف الإلكتروني. 

واستعرض أحمد جمعة ممثل مكتب شكاوى المرأة التعريف بجريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء القانون المصري ودور مكتب شكاوى المرأة فى تلقى البلاغات والتعامل معها وإرشاد الضحايا.

كما تناولت هالة عبد القادر مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة تعامل المجتمع مع تلك الجريمة وأهمية وجود دائرة داخل الأسرة للوقوف مع الضحايا والتشجيع على الإبلاغ. 

بينما عرض الدكتور محمد الحماحمي كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمساعد الأسبق لرئيس هيئة الاستخبارت العسكرية إرشادات وطرق الحماية من الجرائم الالكترونية سواء فى مرحلة الوقاية من وقوع الجريمة أو التعامل السليم معها وقت الوقوع.

وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها أهمية تعديل القوانين لمواجهة العنف الممارس ضد المرأة والتوعية ليس للضحايا فقط ولكن للأهل الذين يمثلون دائرة أمان تحتاجها الفتيات عند تعرضها للعنف الإلكتروني، ودور الإعلام الهام فى التوعية بطرق الإبلاغ والإجراءات التي تحمي الضحايا وكيفية الحفاظ على الأدلة على أن يكون ذلك بطرق مبسطة وعرض أكثر من سبيل لمساعدة الفتيات فى الوصول لطرق الإبلاغ مثل مكتب شكاوى المرأة أو من خلال الادارة العامة لمكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك وجود محكمة الالكترونية تختص فى هذه الجرائم لاتمام الاجراءات بسرعة وتفادى بطء إجراءات التقاضى نظرا لكثرة وتنوع القضايا.

منتدى الدكتور نبيل صموئيل المجلس القومي للمرأة حملة ال١٦ يوم العنف ضد المرأة مشكلة العنف الإلكتروني

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