القبض على متهم هارب من الإعدام فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم "هاني.ر.ا، الهارب من حكم الإعدام الغيابي في قضية قتل طالب بمركز فرشوط، شمالي قنا بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي المخالفة والسحالوة، وذلك أثناء توجهه إلى محطة سكة حديد فرشوط للهرب إلى القاهرة.

وقضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، بتهمة قتل طالب وإصابة آخرين أثناء ذهابهم إلى المدرسة في فرشوط، شمالي محافظة قنا، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي السحالوة والمخالفة.

تعود أحداث القضية إلى 9 ديسمبر من 2014، عندما وجهت جهات التحقيق لـ3 متهمين بفرشوط تهمة قتل محمد حمزة عبدالمنصف أبوسحلي، والشروع في قتل، عمر عاصم قصدي، وشهاب أحمد نوح، وشهاب أنور حمادة، وطه محمد صالح، وطاهر همام عبدالمنصف، ومحمود عبدالعزيز نصري، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء ذهابهم إلى المدرسة، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي السحالوة والمخالفة بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 302 لسنة 2015 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 3351 لسنة 2015 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت المحكمة حكمها على متهم رابع بالإعدام شنقًا باعتبار الحكم ما زال قائمًا بعد قيام المتهمين بعمل إعادة إجراءات في القضية.