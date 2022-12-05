الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بكرداسة

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شقة سكنية بمركز كرداسة، دون إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بقرية المعتمدية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بعقار بشارع أحمد فؤاد الحكيم من المعتمدية، وحاصرت القوات مصدر النيران دون امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

لم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده، وتم تحرير المحضر اللازم.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق شقة سكنية كرداسة

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