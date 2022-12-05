محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابي الطريق الدولي الساحلي

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتقديم الرعاية الطبية، بمستشفى بلطيم النموذجي، للمصابين الـ 3 في حادث تصادم سيارة سوزوكي، بأخرى نقل على جانب الطريق، عقب انحراف عجلة القيادة من يد السائق، أدى لانقلابها، واشتعلت النيران بها نتيجة التصادم، ما أدى لمصرع 3 بينهم طفلين وإصابة 3 آخرين.

وكانت حالة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي، أعلنت استقبال المصابين، وتم إيداع جثامين المتوفين، مشرحة المستشفى، سائلا الله أن يرحمهم، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مقدماً العزاء لأسرة المتوفين الثلاثة.



وكانت غرفة العمليات وإدارة الازمات بالمحافظة تلقت إشارة بورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث تصادم سيارتين نتج عنه انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ تبين أن هناك 6 أشخاص بينهم 4 أطفال كانوا مستقلين السيارة السوزوكي متجهين من جمصة إلي الإسكندرية، وأثناء مرورهم بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من بلطيم انحرفت عجلة القيادة من يد السائق لتصطدم بسيارة نقل على جانب الطريق ثم انقلبت واشتعلت النيران بها.

ومن جانبها دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف لنقل الوفيات والمصابين إلي مستشفي بلطيم النموذجي، كما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء حيث تمكنت بمساعدة قائدي السيارات المارة بالطريق من السيطرة علي الحريق واخماده إخراج الركاب من السيارة، وجرى نقلهم إلى المستشفي، وتمكنت الأجهزة المعنية بفتح الطريق أمام المواطنين لتيسير الحركة المرورية التى تأثرت بالحادث.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.