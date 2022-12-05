محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، واستعراض معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، ودكتور محمد الغندور استشاري المشروعات، ودكتورة علا بهجت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من الجهات التنفيذية، ومسئولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلي حول نسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي شملتها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد في جميع القطاعات، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية شملت المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كل الأصعدة.

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين كل الجهات المختصة لسرعة إنهاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت تشهد تطورًا في مختلف المجالات انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لمناقشة واستعراض آخر تطورات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل حي الضواحي، والذي يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة على غرار أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والأستاذة هالة أبوالعز رئيس حي الضواحي، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من الحضور حول نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجارية بالحي، كما استمع لمقترح توصيل كابلات نت لمنطقة الأمل بحي الضواحي، موجهًا بعمل دراسة للمقترح، والتنسيق بين كل الجهات المختصة بالعمل، مؤكدًا أهمية التطور الذي شهده حي الضواحي مؤخرًا، باعتباره أكثر الأحياء السكنية كثافة، لافتًا إلى أنه تم الارتقاء بمستوى العديد من الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية داخل الحي وبصفة خاصة داخل المناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم كل الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل حي الضواحي.

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في ملف النظافة داخل جميع الأحياء، وزيادة نسبة العمالة، وتقسيم العمل لورديات، والمتابعة الميدانية من جميع الجهات المختصة لمستوى وكفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بجميع الأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ التنمية المستدامة ببورسعيد في كل الاتجاهات.

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