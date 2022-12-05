نائب: المنصورة الجديدة ومحور التعمير دليل على الإنجاز التنموي للدولة

أشاد أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور التعمير بالإسكندرية، وذلك بعد أيام قليلة من افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، مؤكدا أن هذه الافتتاحات المتتالية دليل على الإنجاز العمراني والتنموي للدولة.

وقال أمين في بيان الاثنين، إن هذه المشروعات تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية للدولة والمواطن، خاصة وأن محور التعمير الجديد يضم شبكة متميزة ومتفرعة من الطرق، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.

وتابع النائب هذا بالإضافة إلى ربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، فهو بمثابة شريان تنموي حيوي لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

ونوه إلى أن قطاع النقل من أكثر القطاعات التي شهدت نمو في السنوات الثماني الماضية، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق من 118 إلى المركز 28 خلال 5 سنوات، بسبب المشروع القومي للطرق.



وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن محور التعمير يأتي بعد أيام من افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، والتي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، والتي تم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، ليستمر العمل عليها وتدخل بعد ذلك ضمن المدن الجديدة التي تشتمل على إسكان فاخر ومدن ذكية متكاملة تتوافر فيها إسكان اجتماعي وفيلات، وتفتح آفاقا استثمارية جديدة بالوطن.