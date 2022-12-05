الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من شارع 23 يوليو

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  خلال جولته الميدانية اليوم، سير ونسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المرحلة الثانية  من شارع ٢٣ يوليو بداية من تقاطع ٢٣ ديسمبر حتى الاستاد ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشؤون الفنية، و الشركات المسئولة عن التطوير، ومنطقة تعمير بورسعيد ومديرية الطرق.

وأشار محافظ بورسعيد إلى  أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو، تشمل توسعة وتجميل الطريق،  وإقامة بلدورات وأعمال إنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة و كابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة ، وتتم الٱعمال تحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد،  مستعرضا نسب تنفيذ العمل حتى الٱن.

IMG-20221205-WA0051

وأكد المحافظ على أهمية الإسراع في معدلات العمل ،  نظرا لأهمية الشارع الحيوية،  حيث يشهد شارع ٢٣ يوليو أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة وذلك على مرحلتين،  حيث يتم تطوير الشارع بطول٢ كيلو و٦٠٠ متر،  لإحداث السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات،  و للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للطرق الرئيسية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يناقش الخطوات التنسيقية للبدء في إنشاء  محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا ،  وذلك لبحث الخطوات التنسيقية للبدء في إنشاء محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بورسعيد و شركة Hydro Industries إحدى الشركات الانجليزية و السعودية ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، واللواء عصمت عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور خطة البدء في تنفيذ المحطة، وأهم الجوانب المتعلقة بالمشروع، وكذا المدة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، لافتا أن محطة الصرف الصناعي الجديدة تأتي تماشيا مع التطورات التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة،  خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي.

IMG-20221205-WA0048

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل والتنسيق بين الجانب المصري والجانبين الانجليزي والسعودي في هذا الشأن، لتنفيذ عمل على درجة عالية من الكفاءة، ولفت المحافظ أن المشروع يتمثل في بناء محطات صرف صناعي جديدة في غضون 18 شهرا ، وسيتم الاعتماد على أفضل الأنظمة  التكنولوجية الخاصة بهذا المجال ، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة  وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعية يوميًا ، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم لسرعة تنفيذ المشروع على أعلى مستوى.

IMG-20221205-WA0050
IMG-20221205-WA0050
IMG-20221205-WA0049
IMG-20221205-WA0049
IMG-20221205-WA0047
IMG-20221205-WA0047
IMG-20221205-WA0045
IMG-20221205-WA0045
IMG-20221205-WA0044
IMG-20221205-WA0044
IMG-20221205-WA0043
IMG-20221205-WA0043
IMG-20221205-WA0042
IMG-20221205-WA0042
IMG-20221205-WA0052
IMG-20221205-WA0052
أعمال رفع كفاءة أعمال إنشاء أعمال رفع الجمالي والحضاري التطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «قصر السلاملك كان هينهار فى المنتزه وإحنا مبنعملش غير الخير»

«الداخلية» تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: «مش هنخلِى حد من مكانه دون تعويضه»

من مطارات مختلفة.. مرسى علم تستقبل 31 رحلة طيران دولية

ضبط سيدة وابنها هاربين من 333 قضية و112 سنة سجنًا

بمشاركة 400 طالب وطالبة.. جامعة القناة تنظم المهرجان الكشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين