الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين فهمي: سعيد بعرض النسخة المرممة من «خلي بالك من زوزو» بمهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر

حرص الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علي حضور عرض النسخة المرممة من فيلم "خلي بالك من زوزو"، والذي قام ببطولته مع النجمة سعاد حسني، بسينما الشاطئ ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بمدينة جدة، وقام باستقباله محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وأكد الفنان حسين فهمي أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي أحدث حالة كبيرة من الحراك الفني والثقافي في المملكة العربية السعودية، معربًا عن سعادته بإعادة عرض النسخة المرممة من فيلم "خلي بالك من زوزو" احتفالاً بمرور نصف قرن على إنتاجه، وعرضه ضمن برنامج كنوز البحر الأحمر بدعم من مؤسسة المهرجان بعد ترميم الفيلم في مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتوجه بالشكر لشركة ART التي ساهمت في ترميمه.

وعبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بمشاعر الود والمحبة التي يكنها الشعب السعودي لكل ما هو مصري، مشيدًا بعمق وقوة العلاقات بين الشعبين والبلدين.

كما حرص أيضا علي حضور عرض الفيلم الفنانة يسرا و الفنانة لبلبة و المخرجة إيناس الدغيدي، و الفيلم من تأليف صلاح جاهين، و إخراج حسن الإمام، وشارك في بطولته تحية كاريوكا، و سمير غانم، و شفيق جلال.

فيلم "خلي بالك من زوزو" تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وتدور أحداثه من خلال الفتاة الجامعية "زينب عبد الكريم" التي تحصل على لقب الفتاة المثالية و تطمح لاستكمال تعليمها لتشق طريقها بعيداً عن مهنة والدتها الراقصة في شارع محمد علي، و ترتبط "زوزو" بقصة حب مع المخرج "سعيد خالد"، المنتمي لطبقة راقية، و تعيش صراعاً نفسياً بين شخصيتي "زينب" الطالبة الجامعية، و "زوزو" ابنة شارع محمد علي.

حسين فهمي الفنان حسين فهمي النسخة المرممة لفيلم خلي بالك من زوزو فيلم خلي بالك من زوزو مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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