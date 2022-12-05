الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليابان تطبق قرار الحد الأقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل

النفط الروسي
النفط الروسي

بدء اليوم تطبيق قرار دول مجموعة السبع وأستراليا، في وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبدأت الحكومة اليابانية تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي، لتكون أول الدول تطبيقا للقرار.

اليابان أول الدول تنفذ القرار.. بدء تطبيق سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا 

فيما أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين-2 في روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة شل.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن التكتل الأوروبي والشركاء الرئيسيين الآخرين بمجموعة السبع الصناعية (جي.7)، اتفقوا على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي، بهدف حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

يأتي هذا في إطار الجهود الغربية لتشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وتهدف الخطوة إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة، فيما يبلغ سعر النفط الروسي نحو 65 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودًا على الأمد القصير.

ويتوقع خبراء الطاقة أن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية، وتحرمها من مليارات الدولارات التي تستغلها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن صناعة البترول والغاز شهدت تغيرات وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية دفعتها لمواكبة التغيرات والتطور مما أظهر مدى أهمية انشاء كيانات تنظيمية لتؤدي دورا أساسيا في ضمان فعالية تنظيم أسواق الطاقة وتقليل تأثير هذه التحديات والتقلبات سواء في تسعير الطاقة أو تأمين الإمدادات لحماية المستهلكين وضمان استمرار واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

اليابان تطبيق سقف سعر النفط الروسى عند 60 دولار ا أوكرانيا الحرب ضد أوكرانيا الاتحاد الأوروبي البترول والثروة المعدنية البترول والغاز

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