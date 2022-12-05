قبل افتتاحه.. أبرز المعلومات عن محور التعمير بالإسكندرية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، محور التعمير بالإسكندرية والذي أطلق عليه اسم "محور المشير فؤاد أبو ذكري".

ويمتد محور التعمير بالإسكندرية، بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي" حتى طريق "سيدي كرير - مطار برج العرب"، بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، وفي الماضي كان يتكون من 6 حارات مرورية وتم توسعته ليكون 18 حارة.

وجرى تنفيذ محور التعمير خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى نوفمبر 2022، على مرحلتين، الأولي بطول 35 كيلومتر بداية من الطريق الصحراوي وصولا الى كوبرى سيدى كرير، والثانية بطول 15 كيلو متر، من سيدى كرير لمدخل مدينة برج العرب ليبلغ طول المحور الإجمالي 50 كم، بهدف ربط كافة أنحاء المحافظة ببعضها البعض، والتخفيف من التكدسات المرورية، وتيسير حركة تنقل المواطنين، بمعدل تنفيذ 50%.

وتم تنفيذه بمشاركة 8 مكاتب استشارية، و 15 شركة مقاولات، و46 ألف مهندس وفنى وعامل، كما تم إنشاء 15 منطقة استثمارية بمحيط المحور على مرحلتين؛ بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.

- توسعة المحور في كل الاتجاهين إلى 18 حارة

وشملت المرحلتين الأولي والثانية توسعة المحور من 6 حارات مرورية في كل الاتجاهين إلى 18 حارة بعرض يتراوح ما بين 90 - 120 متر، وإنشاء 18 كوبري بطول يبلغ نحو18 كيلومتر.

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لـ 6 كباري قائمة بإجمالي مسطح بلغ 130 ألف متر، وتركيب 4600 عامود إنارة، و7100 كشاف إنارة، إلى جانب إقامة 5غرفة محول كهربائي، بإجمالي طاقة تبلغ 6400 كيلو فولت.

وتم عمل وتنفيذ شبكة كابلات كهربائية جديدة بطول 40 ألف متر، وزراعة 700 نخلة، و3300 شجرة مثمرة، إلي جانب 52 ألف شتلة، إنشاء 14 كوبري بإجمالي أطوال بلغت 14 كيلو متر، تكريك البحيرات لتنفيذ التوسعات بامتداد المحور، وردم عدة مناطق بالملاحات.

وحاليا يجري تنفيذ 12 منطقة استثمارية كمرحلة أولى على مساحة 180 ألف متر مربع تضم العديد من الخدمات منها محطات وقود ذكية وشحن كهربائى ومحلات تجارية وكافيهات، ومنطقة معارض للسيارات ومسجد يسع 800 فرد وقاعتين مناسبات تسع 200 فرد لكل قاعة ودور عرض سينمائى مجهزة بـ 3 قاعات بأحدث التقنيات ومسرح يسع 500 فرد ومنطقى سياحية بتضم فندق عصرى سعته 70 شاليها ومطعما معلقا بيضم مجموعة من المطاعم المختلفة ، و3 مناطق أخرى في المرحلة الثانية.