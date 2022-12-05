الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير فرنسى: مصر تروج لتراثها وحضارتها القديمة لجذب الأضواء العالمية

ديور في الأهرامات
ديور في الأهرامات

قال تقرير فرنسي إن مصر تروج لتراثها وعظمة ثقافتها وحضارتها القديمة لجذب الأضواء العالمية.

 

وأضاف موقع قناة “فرانس 24”، أن عرض أزياء "ديور" بالأهرامات يعزز قطاع السياحة وتشجع العلامات التجارية الأخرى والشخصيات الثقافية الدولية على القدوم إلى مصر.

 

وقدمت دار الأزياء الفرنسية ديور، يوم السبت الماضي، مجموعتها الرجالية لخريف عام 2023، في ظل أهرامات الجيزة القديمة في مصر.


وقال التقرير: “تستخدم مصر عظمة أهراماتها القديمة كخلفية لحفلات البوب ​​الحديثة وعروض الأزياء، على أمل تعزيز صورتها وقطاع السياحة والعلامات التجارية الفاخرة التي تعشقها النخبة الثرية”.

 

وأطلقت دار الأزياء الفرنسية ديور أحدث مجموعاتها في أهرامات الجيز، بعد أن أقام المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي عرضًا في معبد حتشبسوت في الأقصر في أكتوبر.

 

وصرح بيترو بيكاري، الرئيس التنفيذي لشركة ديور لوكالة فرانس برس بأن دار الأزياء اختارت الأهرامات باعتبارها أكثر من مجرد "خلفية غير مجدية"، بالاعتماد على علم التنجيم المصري للمجموعة المسماة "السماوية".

 

قبل ذلك، قدمت فرق البوب ​​الأمريكية Maroon 5 وBlack Eyed Peas عرضًا في مقبرة الجيزة، حيث تم عرض الفن المعاصر مؤخرًا في أحدث معرض Art d'Egypte.

 

الدفعة الثقافية الحديثة هي اتجاه جديد لصورة مصر

لطالما كانت قوة ثقافية في العالم العربي، مع المطربين ونجوم السينما المشهورين، خاصة في أوجها في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقد وضعت مصر نصب عينيها على تراثها القديم لجذب الأضواء العالمية مرة أخرى.

 

وتابع التقرير: كان نذير الحضن الجديد للثقافة والتاريخ القديم "موكب ذهبي" العام الماضي لـ22 فرعونًا عبروا القاهرة من متحف قديم إلى متحف جديد في مشهد كبير على طراز الكرنفال.

 

وأضاف التقرير: “كان ذلك جزءًا من مسعى من جانب حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحياء السياحة، التي تمثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو مليوني وظيفة، لكنها تأثرت بالاضطرابات السياسية والاضطرابات الاقتصادية ووباء كورونا”.

Maroon 5 أهرامات الجيزة الأزياء الفرنسية الاضطرابات التنفيذي الرئيس التنفيذي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أدعية البخل والكسل وفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين وجميع الأعيرة فى سوق الصاغة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 ديسمبر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 وبيان ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين