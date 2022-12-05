تقرير فرنسى: مصر تروج لتراثها وحضارتها القديمة لجذب الأضواء العالمية

قال تقرير فرنسي إن مصر تروج لتراثها وعظمة ثقافتها وحضارتها القديمة لجذب الأضواء العالمية.

وأضاف موقع قناة “فرانس 24”، أن عرض أزياء "ديور" بالأهرامات يعزز قطاع السياحة وتشجع العلامات التجارية الأخرى والشخصيات الثقافية الدولية على القدوم إلى مصر.

وقدمت دار الأزياء الفرنسية ديور، يوم السبت الماضي، مجموعتها الرجالية لخريف عام 2023، في ظل أهرامات الجيزة القديمة في مصر.



وقال التقرير: “تستخدم مصر عظمة أهراماتها القديمة كخلفية لحفلات البوب ​​الحديثة وعروض الأزياء، على أمل تعزيز صورتها وقطاع السياحة والعلامات التجارية الفاخرة التي تعشقها النخبة الثرية”.

وأطلقت دار الأزياء الفرنسية ديور أحدث مجموعاتها في أهرامات الجيز، بعد أن أقام المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي عرضًا في معبد حتشبسوت في الأقصر في أكتوبر.

وصرح بيترو بيكاري، الرئيس التنفيذي لشركة ديور لوكالة فرانس برس بأن دار الأزياء اختارت الأهرامات باعتبارها أكثر من مجرد "خلفية غير مجدية"، بالاعتماد على علم التنجيم المصري للمجموعة المسماة "السماوية".

قبل ذلك، قدمت فرق البوب ​​الأمريكية Maroon 5 وBlack Eyed Peas عرضًا في مقبرة الجيزة، حيث تم عرض الفن المعاصر مؤخرًا في أحدث معرض Art d'Egypte.

الدفعة الثقافية الحديثة هي اتجاه جديد لصورة مصر

لطالما كانت قوة ثقافية في العالم العربي، مع المطربين ونجوم السينما المشهورين، خاصة في أوجها في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقد وضعت مصر نصب عينيها على تراثها القديم لجذب الأضواء العالمية مرة أخرى.

وتابع التقرير: كان نذير الحضن الجديد للثقافة والتاريخ القديم "موكب ذهبي" العام الماضي لـ22 فرعونًا عبروا القاهرة من متحف قديم إلى متحف جديد في مشهد كبير على طراز الكرنفال.

وأضاف التقرير: “كان ذلك جزءًا من مسعى من جانب حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحياء السياحة، التي تمثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو مليوني وظيفة، لكنها تأثرت بالاضطرابات السياسية والاضطرابات الاقتصادية ووباء كورونا”.