الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنجلترا تكتسح السنغال بثلاثية وتضرب موعدًا مع فرنسا فى ربع نهائى المونديال

هاري كين
هاري كين

تأهل منتخب إنجلترا لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد البيت بمدينة الخور القطرية في دور الـ16.

منتخب إنجلترا سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكن التهديد الأول في المباراة جاء عن طريق السنغال في الدقيقة 22، من متابعة لتمريرة بولاي ديا، لكن تسديدته ضلت طريق المرمى.

وفي الدقيقة 32، تلقى بولاي ديا الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية تصدى لها بيكفورد ببراعة.

واستطاع جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول، تسجيل الهدف الأول لـ إنجلترا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39، من متابعة لتمريرة زميله جود بيلينجهام.

ومن هجمة مرتدة، استطاع هاري كين تسجيل الهدف الثاني لـ إنجلترا، حيث بدأ بيلينجهام الهجمة، ممرًا إياها لـ فيل فودين في الجهة اليسرى، والذي أرسل الكرة لمهاجم توتنهام، ليضعها في الشباك في آخر دقائق الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن بوكايو ساكا من تسجيل الهدف الثالث للإنجليزي في الدقيقة 57 من متابعة لتمريرة زميله فيل فودين.

محاولات السنغاليين استمرت بحثًا عن هز شباك جوردان بيكفورد، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي اللقاء بهزيمتهم بثلاثية، وتأهل منتخب "الأسود الثلاثة" لدور ربع النهائي، ضاربًا موعدًا مع فرنسا يوم السبت المقبل.

تشكيل منتخب السنغال أمام إنجلترا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب السنغال أمام إنجلترا في كأس العالم 2022، فشهد إشراك إليمان نداي وبولاي ديا كأساسيين في خط الهجوم.

وجاء تشكيل منتخب السنغال أمام قطر في كأس العالم 2022 كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: يوسف سابالى – خاليدو كوليبالى – عبدو ديالو – إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: نامبليس ميندى – باتي سيس – إسماعيلا سار – كريبان دياتا.

خط الهجوم: بولاى ديا – إليمان نداي

تشكيل منتخب إنجلترا أمام السنغال في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب إنجلترا أمام السنغال في كأس العالم 2022، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - جوردان هندرسون - جود بيلينجهام

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيل فودين - هاري كين.

منتخب إنجلترا السنغال انجلترا كأس العالم 2022 كأس العالم

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