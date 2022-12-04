الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ديشامب: مبابى يسجل أهدافا بأقدام سحرية

ديشامب
ديشامب

أثنى ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا بالنجم كيليان مبابي والحلول التي قدمها وانتقد تصرف جول كوندي في مباراة فرنسا وبولندا التي أقيمت في مونديال قطر 2022.

وكان منتخب فرنسا قد حقق الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم.

ويلتقي منتخب فرنسا مع الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وقال ديشامب في تصريحات تليفزيونية " التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم ليس بالأمر السهل، كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا رغم أننا بدأنا بشكل جيد".

وأضاف مدرب منتخب فرنسا "ربما بولندا سببت لنا بعض الصعوبات وكان مستواهم الهجومي أفضل مقارنةً بالمباريات الثلاث الأولى التي لعبوها".

وتابع " لكن مع بعض التعديلات، ومع التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، الشوط الثاني كان أفضل من قبلنا، ومع الأهداف كذلك تصبح الأمور أجمل، والأهداف التي تأتي من الأرجل السحرية لمبابي بالتأكيد".

وأكمل ديشامب "على الصعيد الجماعي كنا أفضل بكثير في التوازن وأخطر في الشوط الثاني، مبابي يفعل الكثير والعديد من الأشياء في الحقيقة لديه القدرة على حل المشاكل وهذا جيد لنا، هناك عدد كبير من اللاعبين الذين يراقبونه ويركضون خلفه".

وواصل "حتى الآن كان ممتازًا ربما لم يكن في أفضل حال في نهاية المباراة، لكن هناك هؤلاء اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي لحظة مهما كان المستوى".

وعن تخطي جيرو للرقم القياسي لتييري هنري حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، علّق ديشامب: "نعم هذه كأس عالم للأرقام القياسية ولوريس الذي عادل رقم تورام، وجيرو الذي يحطم رقمًا قياسيًا جميلًا دام طويلًا".

وأشار "إذن الكثير من السعادة التي سنتشاطرها مع كامل المجموعة وطاقم التدريب والجماهير الفرنسية الموجودة بعدد كبير، وكذلك الذين هم في فرنسا أيضًا بما أن عائلتنا موجودة هنا".

وأتم تصريحاته "إذن لدينا بعض الوقت كي نتمتع معهم قبل أن نفكر في ربع النهائي سنتمتع بهذا الفوز ونعود للعمل".

ديديه ديشامب كيليان مبابي مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى مغاغة

حبس سائق قتل شابا عاكس فتاة في حلوان

ماس كهربائي وراء حريق نشب بورشة حدادة في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين