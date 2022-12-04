ديشامب: مبابى يسجل أهدافا بأقدام سحرية

أثنى ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا بالنجم كيليان مبابي والحلول التي قدمها وانتقد تصرف جول كوندي في مباراة فرنسا وبولندا التي أقيمت في مونديال قطر 2022.

وكان منتخب فرنسا قد حقق الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم.

ويلتقي منتخب فرنسا مع الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وقال ديشامب في تصريحات تليفزيونية " التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم ليس بالأمر السهل، كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا رغم أننا بدأنا بشكل جيد".

وأضاف مدرب منتخب فرنسا "ربما بولندا سببت لنا بعض الصعوبات وكان مستواهم الهجومي أفضل مقارنةً بالمباريات الثلاث الأولى التي لعبوها".

وتابع " لكن مع بعض التعديلات، ومع التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، الشوط الثاني كان أفضل من قبلنا، ومع الأهداف كذلك تصبح الأمور أجمل، والأهداف التي تأتي من الأرجل السحرية لمبابي بالتأكيد".

وأكمل ديشامب "على الصعيد الجماعي كنا أفضل بكثير في التوازن وأخطر في الشوط الثاني، مبابي يفعل الكثير والعديد من الأشياء في الحقيقة لديه القدرة على حل المشاكل وهذا جيد لنا، هناك عدد كبير من اللاعبين الذين يراقبونه ويركضون خلفه".

وواصل "حتى الآن كان ممتازًا ربما لم يكن في أفضل حال في نهاية المباراة، لكن هناك هؤلاء اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي لحظة مهما كان المستوى".

وعن تخطي جيرو للرقم القياسي لتييري هنري حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، علّق ديشامب: "نعم هذه كأس عالم للأرقام القياسية ولوريس الذي عادل رقم تورام، وجيرو الذي يحطم رقمًا قياسيًا جميلًا دام طويلًا".

وأشار "إذن الكثير من السعادة التي سنتشاطرها مع كامل المجموعة وطاقم التدريب والجماهير الفرنسية الموجودة بعدد كبير، وكذلك الذين هم في فرنسا أيضًا بما أن عائلتنا موجودة هنا".

وأتم تصريحاته "إذن لدينا بعض الوقت كي نتمتع معهم قبل أن نفكر في ربع النهائي سنتمتع بهذا الفوز ونعود للعمل".