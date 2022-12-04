الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لأسباب غير الكرة.. رحيم ستيرلينج يغيب عن مباراة إنجلترا أمام السنغال بكأس العالم

رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب رحيم ستيرلينج مهاجم تشيلسي، عن منتخب إنجلترا أمام السنغال، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتُقام مباراة إنجلترا والسنغال على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب بيان من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فإن ستيرلينج لن يتواجد مع منتخب إنجلترا في مباراة اليوم، بسبب ظروف عائلية.

ولمح جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لإمكانية مغادرة ستيرلينج لقطر، قائلًا في تصريحات تليفزيونية:" إنه يتعامل مع مسألة عائلية ، لذا فقد قضيت وقتًا معه هذا الصباح ولكن كان علي الآن أن أنقل ذلك إلى أشخاص آخرين للتعامل مع ذلك ".

وأضاف:"سيتعين عليه الذهاب والتعامل مع مسألة [العائلة] هذه وسنتابع الأمور من هناك".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن مغادرة بنجامين وايت مدافع أرسنال، لمعسكر منتخب إنجلترا، لظروف عائلية أيضًا.

ستيرلينج رحيم ستيرلينج انجلترا السنغال كأس العالم 2022

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