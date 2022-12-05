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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

يستعرض التقرير أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ حيث استقرت اسعار الصرف منذ بداية الشهر الجاري عقب عدة ارتفاعات متتالية شهدتها أسعار تداول عملات الدول العربية والأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي عقب اجتماع البنك المركزي الذي تقرر فيه وضع سعر مرن للعملات مقابل الجنيه المصرى.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

يقدم موقع الدستور الإلكتروني للقراء عدة خدمات أبرزها قائمة أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ وفقا للوحة التداول التي تحدث باستمرار وهي كالتالي:-

 

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو ٢٤.٥٣ جنيه للشراء و٢٤.٦٠ جنيه للبيع.

قدر اليورو الأوربي بنحو ٢٥.٦٠ جنيه للشراء و ٢٥.٦٨ جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو ٢٩.٨٧ جنيه للشراء و٢٩.٩٧ جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى ٦.٥٢ جنيه للشراء و٦.٥٤ جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو ٧٩.٨٨ جنيه للشراء و٨٠.١٥ جنيه للبيع.

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سعر العملات في البنك الأهلي


سجل الدولار  الأمريكي نحو ٢٤.٥١ جنيه للشراء و ٢٤.٥٦ جنيه للبيع.

بلغ اليورو الأوربي نحو ٢٥.٥٦ جنيه للشراء و ٢٥.٨٩ جنيه للبيع.


‏الجنيه الإسترليني سجل نحو ٢٩.٧٤ جنيه للشراء و٣٠.٢٠ جنيه للبيع.


الدينار الكويتي سجل نحو ٧٧.٢ جنيه للشراء و٨٠.١٤ جنيه للبيع.


الريال السعودي وصل إلى ٦.٥١ جنيه للشراء و٦.٥٣ جنيه للبيع.

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أسعار ‏‏العملات في المصرف المتحد

الدولار الأمريكي سجل نحو ٢٤.٥٩ جنيه للشراء ٢٤.٦٢ جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني وصلت قيمته إلى ٢٩.٨٣ جنيه للشراء و٣٠.٢٨ جنيه للبيع.

 

اليورو الأوربي بلغ نحو ٢٥.٦٣ جنيه للشراء وفي البيع ٢٥.٩٥ جنيه.


الدينار الكويتي سجل نحو ٧٧.٢ جنيه للشراء و٨٠.١٤ جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغ نحو ٦.٥٤ جنيه للشراء و٦.٥٤ جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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