عدم دفع الفواتير والاعتصامات.. احتجاجات بريطانيا تأخذ شكلا جديدا بسبب أسعار الطاقة

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الاحتجاجات التي انتشرت في بريطانيا منذ، مساء أمس السبت، احتجاجًا على الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة وفشل الحكومة في حل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تعاني منها بريطانيا منذ أكثر من عام.

وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات أدت لمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، حيث يريد المحتجون التعبير عن غضبهم من الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء، حتى أن البعض أسسوا حملات للامتناع عن سداد الفواتير.

- مستوى جديد من الاحتجاجات

وقال المنظمون إن الاحتجاجات نُظمت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المتحف البريطاني ومقر سكوتيش باور كجزء من يوم وطني للعمل بشأن نقص الوقود.

وتابعت الصحيفة أن الأمر قد يتطور في الأيام القادمة لما هو أسوأ حيث حاول البعض في جلاسكو وتحديدًا في بهو شركة "سكوتش باور" باسكتلندا الاعتصام، كما دخلت الاحتجاجات مرحلة أكثر تطورًا بعد أن اقتحم المحتجون القاعة الكبرى للمتحف البريطانية والذي لديه أكبر ساحة عامة داخلية في أوروبا حيث سلطوا الضوء أيضًا على روابط رعاية مكان بلومزبري مع شركة بريتيش بتروليوم.

وأظهرت لقطات للزوار في الخلفية بينما جلس النشطاء في دائرة على الأرض، ودخلت مجموعة ثالثة إلى مركز ويستفيلد للتسوق في ستراتفورد بشرق لندن، ولوح المتظاهرون بلافتات كتب عليها "ضعوا حداً لفقر الوقود الآن".

- ارتفاع معدلات النقص في إمدادات الوقود

وقالت منظمة "دونت باي" إن احتجاجات تلفت الانتباه إلى معدلات الارتفاع الصاروخي في فقر الوقود"، ونُظمت احتجاجات أخرى في مراكز تسوق في مانشستر وكذلك في ليفربول وبرايتون وبريستول.

وقال متحدث باسم "Just Stop Oil"، "تسمح هذه الحكومة للناس العاديين بالتجويع والتجميد هذا الشتاء لأن شركات الطاقة الجشعة تضغط علينا كل سنت، الخدمات الصحية في أزمة ، وأجور العمال تتقلص والممرضات يستخدمون بنوك الطعام، وتابع التقشف هو خيار سياسي وأزمة تكلفة المعيشة هي هجوم غير مبرر على الناس العاديين".

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الأسوأ من ذلك، أن أسعار الطاقة المرتفعة تمول الشركات التي تحرق المناخ، وتخطط حكومة ريشي سوناك للسماح بأكثر من 100 مشروع جديد للوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.

وقال أحد المحتجين "إنهم يوقعون أوامر الموت الخاصة بنا، النفط والغاز الجديد عمل إجرامي، عمل من أعمال الإبادة الجماعية ضد المليارات من الناس في أفقر البلدان على وجه الأرض وعمل حرب ضد الشباب".

وقال نيل سميث من منظمة "دونت باي"، "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالبرد في الشتاء، ولكن ما نراه هو تخلف جماعي عن سداد فواتير الطاقة المبتذلة والآلاف من المقرر أن يتجمدوا في منازلهم، بينما تقف الحكومة على أهبة الاستعداد، نجتمع معًا في مجتمعاتنا للرد على القتال والحفاظ على دفء بعضنا البعض ".

طرد المحتجين من أحد مباني لندن

فيديو لأحد الاحتجاجات